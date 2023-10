Godoy Cruz derrotó 1 a 0 a Estudiantes en La Plata y extendió el bajón que el equipo local viene sufriendo desde que fue eliminado de la Copa Sudamericana. Con una definición elegante, Tadeo Allende, a los 33 minutos del primer tiempo, marcó el gol de la victoria de los mendocinos que rompieron una racha de seis empates consecutivos, ganaron de visitante luego de cinco meses y se perfilan para jugar en 2024, una copa continental (por ahora está entrando a la Sudamericana).

Estudiantes todavía no ha ganado de local en lo que va de la Copa de la Liga y sumó apenas seis de los 24 puntos que jugó. Toda la noche fue un manojo de nervios y aunque lo empujó de a ratos contra su área a Godoy Cruz, no lo pudo desbordar ni generarle situaciones claras. De contraataque, los mendocinos pudieron haber estirado la diferencia, pero no resolvieron bien algunas escapadas. Hernán López Muñoz fue otra vez la figura y en el segundo tiempo vieron la tarjeta roja Tomás Conechny de Godoy Cruz y Eros Mancuso de Estudiantes.