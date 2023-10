El delantero Adam Bareiro, goleador de San Lorenzo, expresó que con la convocatoria al seleccionado paraguayo está cumpliendo "un sueño" por el que debió "pelear bastante"."Siempre es lindo estar aquí. En lo personal, estoy cumpliendo un sueño por el que venía peleando bastante y lo estoy disfrutando", aseguró Bareiro en declaraciones a la prensa paraguaya luego de su primer entrenamiento bajo las órdenes del director técnico argentino Daniel Garnero para el partido del jueves ante Argentina.



Pese a su buen presente en San Lorenzo, Bareiro no había sido considerado por Guillermo Barros Schelotto para integrar el seleccionado paraguayo. Pero tras la asunción de Garnero volvió a ser tenido en cuenta después de mucho tiempo. La última vez que había sido convocado ocurrió en octubre de 2020 cuando jugaba en Turquía y fue citado por Eduardo Berizzo para las Eliminatorias para Qatar 2022, pero no llegó a debutar oficialmente.



"Nos estamos conociendo. Trabajamos mucho en la parte táctica para estar ordenados, porque sabemos que enfrentamos a la selección campeona del mundo y no podemos cometer errores" señaló el goleador de San Lorenzo en 2023, con 16 tantos en 42 partidos. "En la Selección debemos aportar de otra forma; si en los clubes damos el 100%, en la Selección debemos dar el 101%" señaló el atacante guaraní.