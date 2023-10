A 10 meses del asesinato del ministro de Desarrollo Social de Catamarca, Juan Carlos Rojas, sus hijos volvieron a marchar en pedido de justicia. “Si el Fiscal no colabora que se corra a un costado”, dijo Natalia, una de las hijas. A través de un video, Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, asesinada en la provincia del Chaco, acompañó la marcha.

Ante la falta de certezas sobre lo que le sucedió a su padre, los hijos decidieron ayer realizar una nueva marcha para mostrarle a la sociedad que la justicia no está trabajando. “A mi padre lo mató la corrupción. No investigan nada. El último pedido que hicimos ayer – por el lunes- fue que lo llamen a declarar a Luis Barrionuevo y hasta el momento no tenemos respuesta de cuando lo van a llamar”, dijo Natalia a la prensa.

“Siguen dando vueltas sobre lo mismo. Al teléfono de mi hermano lo investigaron por todos lados pero no investigan a Desarrollo Social, cuando está claro que esta ahí el problema. Le pedimos al Fiscal (Hugo Costilla) que si no colabora que se corra a un costado. Que es lo que estamos pidiendo hace rato”, dijo.

Por su parte, su hermano Fernando pidió: “No permitamos que la muerte de nuestros familiares sea un trámite administrativo para esta justicia. Queremos que esta justicia sea evaluada como estaba antes que el Gobernador (Raúl Jalil) eliminara el Consejo de la Magistratura. Que vuelvan a ser analizados. Que vuelvan a rendir y si no dan con el promedio que se los desplace y se deje a gente con ganas de trabajar y con coraje. Basta de corrupción. Pedimos justicia por todos y por mi papá”.

Por último confirmaron que hoy, ofrecerán una conferencia de prensa en donde darán a conocer audios de funcionarios que hablaban sobre el caso. “Fue en febrero, en su momento nos pareció, terrible, una burla, pero hoy nos damos cuenta que coincide con el caso”.

Acompañamiento

A través de un video, la madre de Cecilia Strzyzowski, asesinada por el clan SENA en el Chaco, dijo: “Hoy tenía que estar en la marcha en Catamarca por Juan Carlos Rojas pero por cuestiones de seguridad tuve que salir de mi provincia por las amenazas que me hicieron y estoy muy alejada de mi provincia con un protocolo de seguridad muy estricto".

"Me hubiese gustado acompañar en la marcha como su hijo me acompañó a mí. Le doy todo mi apoyo, esto no tiene que volver a pasar. No tiene que volver a pasar la corrupción, es un virus, un cáncer con metástasis".

"Hay que marchar, hay que levantarse contra esto en todas las provincias. No pueden haber más víctimas del poder", dijo.