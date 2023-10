Comunidades indígenas que se encontraron en Orán consensuaron un repudio a la fórmula de La Libertad Avanza y también a la de Juntos por el Cambio por entender que les significará un retroceso y decidieron apoyar la fórmula de Unión por la Patria encabezada por Sergio Massa.

"La única batalla que se pierde es la que se abandona", se titula el pronunciamiento de estas comunidades originarias y también del movimiento Evita en un encuentro realizado este 11 de octubre, en conmemoración al último día de libertad de los pueblos indígenas en 1492 antes de que se inicie la colonización europea.

"Ayer la consigna era el último día de libertad. El 12 de octubre sufrimos una invasión en nuestro territorio, un atropello hacia nuestra cultura, con la imposición de otras y la gravedad de los asesinatos de nuestros ancestros", manifestó el presidente de la comunidad guaraní La Loma, Ismael Chávez.



Cinco siglos después, en el escenario político argentino, "hoy la patria que soñaron nuestros mayores está en peligro ante los candidatos negacionistas y cómplices del paso oscuro de nuestro país", sostiene el comunicado.

De esta manera, las comunidades indígenas consideran que la fórmula de La Libertad Avanza, que obtuvo mayor cantidad de votos en las PASO, podría implicar un "retroceso bestial". Así lo manifestó Chávez, uno de los firmantes.

"Ahora no disimulan para nada. Lo hacen abiertamente al desprecio hacia las comunidades", consideró. "Es terrible lo de Milei. No solamente con los pueblos originarios sino con la clase trabajadora", añadió. Consideró que el candidato liberal va contra los derechos laborales y sin ellos "no sé qué sería de nosotros", sostuvo.

Además el referente opinó que con el modelo educativo que propone el candidato liberal, financiado por vouchers, también está en riesgo el derecho a la educación de los pueblos originarios. "Nosotros tenemos una escuela en La Loma, cuando los chicos van a la ciudad es una gran lucha para adaptarse a los colegios, con otras culturas, otros sectores. El día de mañana si los colegios son privados, olvidate que los chicos nuestros van a ir". "La idea de ellos es borrarnos", opinó respecto a estos candidatos.

Las comunidades también ven un retroceso en la fórmula de Juntos por el Cambio que encabeza Patricia Bullrich. Chávez señaló que el gobierno macrista ya implicó un retroceso para los pueblos indígenas, recordó que Cambiemos "quería eliminar la ley 23.302, modificarla, sacar al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) y que quede el Consejo Consultivo que ellos manejaban".

"(Massa) es el único con el que teníamos coincidencia en las políticas", dijo Chávez. Asimismo, aunque consideró que faltan políticas públicas para los pueblos indígenas, consideró que con el candidato de La Libertad Avanza y la candidata de Juntos por el Cambio van a retroceder.

"La única posibilidad de frenar esa amenaza es estar unidos y organizados más que nunca, a la par de cada hermano y hermana, juntos a los/las trabajadores, hermanados con todos los sectores sociales para dar una gran batalla en la defensa de Nuestra Patria. Es por ello que manifestamos nuestro acompañamiento a la fórmula de Unión por la Patria de Sergio Massa junto a Agustín Rossi y Pablo Outes, candidato a diputado nacional por la provincia de Salta para que continúen el proceso democrático que ganamos", sostiene el comunicado de las comunidades.

Retroceder a los tiempos de Roca

"Repudiamos enérgicamente el accionar de la candidata a vicepresidenta de la libertad avanza, Victoria Villaruel quien pretende negar nuestros derechos y nuestra preexistencia como pueblos. Del mismo modo rechazamos los dichos del personaje Ramiro Marra devenido en candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, invisibilizando la cruel colonización española de exterminio y sometimiento de nuestros pueblos", sostiene el comunicado de las comunidades indígenas reunidas en Orán.

Este 12 octubre, incluso en Twitter y en Instagram, Villaruel celebró el "día de la hispanidad". "1 día como hoy sucedía una de las epopeyas más importantes de la historia de la humanidad, se avistaban las tierras del continente americano y 2 culturas se unían en la hermosa mixtura q es Hispanoamérica. Orgullo x ser hija de esa fusión". expresó la candidata, con un claro negacionismo al genocidio cometido contra los pueblos indígenas que habitaban estos territorios.

Asimismo, en el pronunciamiento, referentes indígenas consideran que "la posibilidad de que la derecha y la ultra derecha, Bullrich y Milei, se apropien de la gestión del país significa no sólo un retroceso de los derechos adquiridos para todo el pueblo argentino, sino para nosotros los pueblos originarios el riesgo de retroceder a los tiempos de Roca". "Milei y Bullrich son la fiel representación de nuestros verdugos, son los herederos y representantes de quienes financiaron las campañas de exterminio hacia nuestros territorios para luego quedarse con todo lo nuestro", expresaron.

Petitorio para Outes

Las comunidades también elaboraron un petitorio para el precandidato a diputado naciona en primer término por Unión por la Patria, Pablo Outes. El primer pedido es que garantice la ley de emergencia de la propiedad comunitaria indígena 26.160, su carácter permanente y efectividad.

También requieren que se establezca la consulta libre, previa e informada con mecanismos de participación acorde a "formas, prácticas y procedimientos característicos" de los pueblos indígenas, ajustados al pluralismo jurídico en los temas que afectan directa o indirectamente a sus territorios.

Piden que se garantice la educación intercultural bilingüe plena y efectiva con reformas de los diseños curriculares, que se incorporen contenidos actualizados que reafirmen su identidad y adaptados a los cambios actuales para que la escuela se convierta en "circular, productiva e intercultural" y que garantice la formación permanente y acorde a las demandas actuales.

Otro punto requiere la efectivización de la ley 27.118, de reparación histórica de la agricultura familiar campesina e indígena, con programas y proyectos diseñados con participación en la planificación y gestión de autoridades y sabios indígenas en la materia para que se implementen de manera sustentable y sostenible en el tiempo.

Asimismo, las comunidades le señalan a Outes que "las políticas sociales deben ser redefinidas en su implementación con participación plena de las autoridades (indígenas) como sujeto de consulta y de ejecución".

Por último, sostienen que para la implementación de políticas públicas y de lineamientos de las demandas originarias es necesario elevar de rango las áreas de pueblos originarios. "Para lo cual es urgente la creación de una Secretaría de Estado con dependencia de la Jefatura de Gabinete", afirman.