De 100 músicos y músicas que decidieron responder a las preguntas de a quién van a votar y por qué en las elecciones generales del 22 de octubre, 73 aseguraron que lo van a hacer por el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa; 1 se pronunció por Patricia Bullrich (Juntos x el Cambio), 1 por Juan Schiaretti (Hacemos por nuestro país), 1 por Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores), y 1 en blanco. Los 23 restantes se reparten entre la indefinición, el voto secreto y la imposibilidad de votar por ausencia del país en esa fecha. Javier Milei, de La Libertad Avanza, no obtuvo ningún voto.



Bruno Arias: “Massa. Por primera vez voy a votar a la alianza entre radicales y peronistas”.

Celsa Mel Gowland: “Voy a votar con total convencimiento a Sergio Massa. Primero la patria; después el movimiento, y por último los hombres”.

Guillermo Fernández: “La ley Sáenz Peña estableció el voto secreto. No voy a decir a quién, pero voy a votar la opción de un movimiento, que cuando pudo, luchó por la independencia económica y la justicia social”.

Alejandro Guyot (cantor Bombay Bs As): “Voy a votar a Massa porque, a pesar del perfil diferente que pueda tener con respecto a Cristina, sigue perteneciendo a un frente político que tiene grandes posibilidades de evitar que lleguen al poder las derechas”.

Dolores Solá: “A Massa”.

Rubén Goldín: “Voy a votar por Massa, porque no creo que él sea responsable de la actual situación económica… ya sabemos que la deuda de miles de millones de dólares viene del gobierno de Macri, y por otro, porque de los candidatos que se presentan, me parece que es el único que tiene rasgos de humanidad. No veo eso en los otros”.

Chino Laborde: “Voto a Sergio Massa, porque primero está la patria, después el movimiento y luego los hombres”.

Alejandro del Prado: “A Massa porque es peronista”.

Musha Carbajal: “Yo no milito en ningún partido y me inclino por quienes tienen la política de ayuda hacia la gente. Todavía no tengo resuelto, pero voy más por la línea del gobierno actual”.

María Rosa Yorio: “A Massa a pesar de todo. Lo otro me da horror. La única Libertad es la paz”.

Isabel de Sebastián: “Votaría a Massa por muchos motivos. El principal es la necesidad de frenar el avance de una derecha extrema que hoy encuentra eco en la comprensible frustración de muchos que no comprenden que del odio y la provocación no sale nada bueno. Massa parece poder dialogar con muchos sectores, y creo que esto es fundamental en un momento tan crucial”.

Hugo Varela: “A Sergio Massa, porque es lo posible”.

Héctor Starc: “El voto es secreto, pero jamás votaría a Massa.”

Luna Sujatovich: “Voy a votar a Massa, Porque simpatizo con los gobiernos que buscan achicar la desigualdad social y cuidar la salud, la cultura y los derechos humanos”.

Carlos “Negro” Aguirre: “Me cuesta un poco blanquear el voto, pero claro que no es a Milei”.

Myriam Bregman (Imagen: NA).

Lito Vitale: “Voto secreto”.

Leo García: “No doy opinión al respecto”.

Adrián Abonizio: “El peronismo, con sus horrores y errores sigue siendo mi norte. Lo demás, salvo algo de la nueva izquierda, son aprendices de brujos, criminales y entreguistas. Por eso Massa. Mi equipo de fútbol es Rosario Central y juegue como juegue es parte de mí. Los demás candidatos te mandan al descenso, te encarcelan y te hacen creer que la culpa es tuya. Además de tener árbitros comprados y amigos en la Corte del Var. Vamos a penales seguro. Pero tengo fe en los jugadores”.



Miguel Cantilo: “Vamo con la Massa”.

Hernán “Cucuza” Castiello: “A Massa, porque sí. En las PASO voté a Grabois”.

Jorge Durietz: “Prefiero mantener mi voto en secreto”.



Víctor Heredia: “Voy a votar a quienes nos defendieron siempre. En la pandemia, en las asignaciones, en las escuelas, en la defensa de la democracia y los organismos por los derechos humanos. A quienes protegieron a la columna vertebral de esta democracia: las Madres de Plaza de Mayo. Soy parte de una generación que sufrió demasiado los discursos y las deudas neoliberales contraídas a espaldas de nuestro pueblo como para pensar que pueden mejorar lo que destruyeron para beneficio propio, perversamente”.

Juan "Pollo" Raffo: “Voy a votar a Massa-Rossi con el deseo y la esperanza de que el próximo gobierno trabaje para que la riqueza se distribuya de manera más justa”.

Gonzalo Aloras: “Votaré a quien esté en contra del extractivismo y que promueva acciones efectivas para mitigar los impactos del cambio climático. Es decir, votaré a quienes prioricen el futuro de la vida por sobre la economía a corto plazo”.

Florencia Ruiz: “Voy a votar a Massa. Cualquier otro voto sería contribuir con destruir el país en todo sentido, quemar la casa con la gente adentro. El panorama es complejo y asusta realmente pero no pierdo la esperanza, eso nunca”.

Chiqui Ledesma: “Voy a votar a Massa porque a mi entender es la única opción competitiva para evitar que gobierne nuevamente el espacio político que más daño produjo en los últimos tiempos”.

Juan Falú: “A Massa, porque debe responder a un ideario de justicia social y el rol del Estado para apuntalarla. También porque me parece asustador lo que propone la oposición con sus recetas de ajuste, libre mercado y dependencia absoluta de los poderes concentrados. Y también para sumar en sintonía con un nuevo mapa político latinoamericano”.

Quique Sinesi: “Lo único que tengo claro es a quién NO voy a votar. No votaré ni a Milei ni a Bullrich”.

Dhani Ferrón: “Voy a votar a Sergio Massa. Si bien considero que el oficialismo no hizo un buen gobierno, en líneas generales, jamás en mi vida votaría a los que considero los vértices de la oposición para estas elecciones: Milei y Bullrich.

Bárbara Aguirre: "Voto a Massa. Porque la progresía me la guardo para otro momento. Intentaron matar a la vicepresidenta y hace tiempo todo el arco socialista argentino perdió la batalla cultural contra los medios hegemónicos del poder real. La escalada de violencia no se puede seguir permitiendo. Entiendo que ser peronista hoy es todo un desafío y un compromiso inédito que estamos invitades a construir así no seamos cercanos al movimiento."

Vitico: “El artista no debe bajar a la arena de la política. Pero como sé que Massa y Milei son ALIADOS y de estas elecciones depende el futuro de nuestro país, voy a votar a Bullrich”.

Patricia Bullrich (Imagen: NA)

Sergio Berdichevsky (ex guitarrista de Rata Blanca y Nativo): “A mí me gusta hablar de música, no de política. Pero si tuviera que responder, mi respuesta sería una puteada para cada uno en particular”.

Popi Spatocco: “Voto a Unión por la Patria, porque creo que el mercado se rige por el dinero, pero las sociedades por el Estado. Ser argentino es mucho más grande que ser un consumidor”.

Nico Favio: “A Massa, y todos los de Unión por la Patria”.

Fernando Kabusacki: “Voy a votar a Massa. Es la única opción posible”.

Rodolfo Mederos: “No sé a quién votar. Estoy absolutamente decepcionado. Me cansé del voto táctico o inteligente”.

Jota Morelli: “Sinceramente, no me gusta ningún candidato”.

Fernando Blanco (ex guitarrista de Súper Ratones y Nube 9): “Lamentablemente voy a votar en blanco por primera vez. Estoy muy disgustado con el modelo progresista al que siempre adherí y que hoy nos llevó a esta situación traumática que estamos viviendo, pero jamás votaría por el modelo conservador que lleva al país por el camino de los privilegios para pocos”.

Lucio Mantel: “Voy a votar a Massa, porque es el único de los tres candidatos con posibilidades de ganar que en su plataforma de campaña no propone ajustes ni privatizaciones de las empresas nacionales y los recursos naturales”.



Pablo Bernaba (director del Quinteto Negro La Boca): “Estoy bastante contrariado con el tema. En las PASO voté a Grabois, sobre todo para votar contra Massa. Pero bueno, ahora dada toda la coyuntura quizás termine votando al hombre de Tigre. Aún no lo sé, estoy viendo si lo voto ahora o en el balotaje”.



Alfredo Piro: “Voy a votar por el candidato de Unión por la Patria. No voto por Massa, voto por el espacio político que representa Sergio Tomás Massa. Sabemos que la oferta que se postula del otro lado del mostrador, de la grieta que los escribas de la derecha argentina inventaron, va a ser siempre peor”.

Lucrecia Mericó: “Voy a votar a Massa, porque me parecen coherentes sus propuestas”.

Topo Encinar (compositor tucumano): “Voto a Massa”.

Marcelo Filippo (cantautor porteño): "Voto a Sergio Massa. Creo que más importantes que las propias virtudes de Massa está en juego, como nunca, el pacto democrático creado en estos últimos 40 años".

Rolando Goldman: “Voy a votar a Sergio Massa, porque en las PASO voté a Juan Grabois con verdadero entusiasmo, dado que tiene un compromiso genuino con los más pobres, con los que peor están. Mi próximo voto está orientado a que no ganen otros candidatos, quienes si llegaran a gobernar, no tengo dudas de que sus políticas harán que nuestro pueblo sufra muchísimo”.

Juan Schiaretti (Imagen: NA).

Alejandro Medina: “Soy peronista. Voy a votar a Massa. No quiero saber nada con los innombrables de la derecha. Asustan un poco y no quiero volver atrás”.

Juan “Tata” Cedrón: “A Massa, porque es un laburante… Que con el apoyo de Axel y otros compañeros luche por recuperar la soberanía sí o sí, y volvamos a ser un país feliz”.

Raúl Malosetti: “Voy a votar a Unión por la Patria, fundamentalmente para intentar pelear por nuestros derechos y la democracia”.

Osvaldo Burucuá (guitarrista): “Votaré a Massa. No comulgo en absoluto con las ideas de Milei y Bullrich”.

Alfredo “Tape” Rubín: “Voy a estar trabajando en Uruguay ese día. Seguramente hubiera votado a Massa, tapándome la nariz”.

Liliana Vitale: “Sergio Massa me parece cada día más el único posible, capacitado, permeable, flexible, destinado, laburador, enfocado en la que le tocó... ¡y eligió!”.

Marian Farías Gómez: “Voy a votar a Sergio Massa porque soy peronista, y creo en su propuesta de unidad. Demasiado daño ha hecho ya el liberalismo entregando el país”.

Isa Portugheis (ex baterista de Punch y La Pesada del Rock and Roll): “En mi caso, paso de la política. Soy apartidario y no pongo las manos en el fuego por nadie. La larga experiencia desde el comienzo de la democracia me convierten en un poco escéptico y no le creo a ninguno, por lo que no estoy en condiciones de definirme por ningún candidato”.

Ernesto Snajer: “Voto a Massa. Es el candidato que eligió mi espacio”.

Lito Epumer: “Voto a Massa, ¿en serio preguntan por qué? No hay otra opción”.

Fer Isella: “A quien vote Guillermo Moreno”.

Juan Pablo Fernández (Acorazado Potemkin): “Voy a votar al Frente de Izquierda y eventualmente, si hay ballotage, no votaría nunca a Milei”.

Marcelo Boccanera: “Sinceramente Massa no me convence. Yo esperaba un candidato del riñón del Kirchnerismo... en realidad esperaba a Cristina, pero voy a votar a Unión por la Patria para que no ganen ni Milei ni Bullrich”.

Perla Argentina Aguirre: “Voy a votar a Unión Por la Patria, porque soy peronista de la primera hora y tengo fe además de esperanza, que se levante este Movimiento”.

Moris: “Todavía no lo sé. No me entusiasma ninguno”.

Roberto Cantos (Dúo Coplanacu): “Massa porque lo otro es TERRORÍFICO”.

Agustín Ronconi (Arbolito): “Voy a votar a Massa. Si bien no es un candidato que me entusiasme, siento que tanto con Bullrich como con Milei está en juego la democracia, lo público, los derechos que tanto costó hacer realidad”.

Antonio Tarragó Ros: “Al que levante la bandera de la cultura de la diversidad nacional y federalismo republicano, subyacente en el folklore como la única obra pública indiscutible. Y por ahora no la ando viendo...”

Sara Mamani: “Voy a votar a Sergio Massa. Significa la opción para seguir luchando por un país más igualitario”.

Javier Malosetti: “Voy a votar a Sergio Massa, porque no estoy loco y enfrente solo hay payasadas que terminan siendo muy peligrosas para la sociedad, algo que ya conocemos bien”.

Gustavo Rowek (V8, Nativo): “Así sea arrastrándome, como tipo que vivió un proceso militar, voy a ir a votar, pero aún no sé a quién, porque la política me repugna cada día más”.

Lucho González: “No lo tengo decidido aún”.

Yacaré Manso (músico correntino): “Voto a Massa porque, además de la disciplina partidaria, no me gustan para nada las otras opciones”.

Andrés Fariña (bajista de Arbolito): “Seguramente a Massa. La verdad no me entusiasma ni un poco, pero no puedo pensar en Bullrich presidenta y mucho menos en Milei”.

Lucho Hoyos (guitarrista, cantante y compositor tucumano): “Voto a Massa, porque es peronista, porque es el que tiene más sensibilidad social (de los encaramados entre los posibles), y una lectura del mundo más realista”.

Minino Garay: “Juan Schiaretti, tal vez pa'que la cosa sea más federal. Massa y la mujer son títeres, y Milei enfermo, pobrecito”.

Daniela Horovitz (compositora, cantante, lirista): “Voy a votar a Massa. Si bien me hubiera gustado estar votando a Grabois, sé que esta es una elección trascendental. Estamos ante una disyuntiva tremenda, con dos proyectos de país antagonistas: el de Bullrich o Milei y el que se propone desde la UP”.

Willie Campins (Oveja Negra): “Voto a Massa y boleta de Unión por la Patria completa, porque es la única coalición que tiene una agenda progresista, nacional y popular, y que puede defender al país de los ataques antidemocráticos de la derecha ultra”.

Alejandro Correa (ex bajista de Sui Generis): “Voy a votar a Massa, no porque piense que es lo mejor, sino dentro de las opciones posibles”.

Carlos Varela: “Sergio Massa, porque como sociedad no debemos perder derechos sino más bien ampliarlos y la derecha representada por Milei o Bullrich viene a quitarlos, y a la entrega absoluta del país y sus recursos”.

Paola Bernal: “En octubre voy a votar a Massa, por la continuidad de un proyecto".

Facundo Guevara (percusionista mendocino): “Voy a votar la fórmula Massa-Rossi, por ser la única alternativa que nos deja este sistema electoral en el cual terminamos optando por el mal menor”.

Casiana Torres: “A Massa, porque quiero una continuidad de un gobierno popular”.

Mora Martínez: “Massa-Santoro”.

Nuria Martínez: “Voy a votar a Massa, porque todo lo otro me espanta”.

Neli Saporiti: “Voy a votar a Sergio Massa y los candidatos y candidatas de Unión por la Patria, porque el gran problema que tenemos los argentinos es la enorme deuda que dejó Mauricio Macri, junto con la entrega del país al FMI. De ahí surgen todos los otros males”.

Javier Milei (Imagen: NA).

Jorge Sad Levy: “Voy a votar por Massa porque Cristina ha marcado ese camino, con todos los riesgos que eso implica, como hemos comprobado estos últimos cuatro años”.

Edgardo González (guitarrista de Bombay Bs As): “A Massa porque, aun sin ser el candidato que más me convoca, creo que el peronismo siempre es la mejor opción de gobierno”.

Nacho Piana (percusionista): “Voy a votar lo menos malo: Sergio Massa, porque votar tanto a Milei como a Bullrich sería pegarme un tiro directamente en mi argentinidad. Podría votar a la izquierda también, pero eso quizás favorezca a que ganen los más malos”.

Omar Giammarco (compositor y multiinstrumentista): “Más allá de los errores, las dificultades y las cuentas pendientes, sigo confiando en el peronismo como fuerza transformadora y motor de la Justicia Social. Voy a votar por Sergio Massa”.

Marita Londra (cantautora entrerriana): “Voto a Massa, porque si no gana UP estamos fritos”.

Claudio Sosa (guitarrista solista tucumano): “Voy a votar a Massa y a Rossi, y por supuesto a Axel Kicillof, porque ante el avance de una derecha descomunal e internacional es la única herramienta que tenemos hoy -más allá de los matices- de frenar esta idea de política con candidatos que apelan al 'voto sin razón', basándose en locuras muy pero muy riesgosas si llegaran a gobernar un Estado”.

Vero Bellini (directora de China Cruel): “Voto a Massa, porque es la opción que propone el modelo de país que quiero: más Estado y menos mercado, más producción y menos especulación, más solidaridad y menos libertad mal entendida. Más patria y menos 'República'”.

Flor Bobadilla (pianista y cantante misionera): “A Sergio Massa, porque no queda otra.”

Elbi Olalla (pianista y compositora, fundadora de Altertango): “Voy a votar a Massa (desde Barcelona), para que no salga ganador Milei”.

Cecilia Zabala (guitarrista, compositora y cantante): “Voy a votar por Massa, porque creo que es la única opción que va a gobernar para el pueblo, proteger nuestro patrimonio natural y cultural y forjar alianzas estratégicas que nos hagan un país más independiente".

Leo Ferradás: “A Massa. Si bien no es la rama del peronismo que más me convoca, jamás votaría a la derecha ni a la ultraderecha”.

Franco Ramírez: “Voy a votar a Massa, porque es el único que me da seguridad de que no se va a ir todo al carajo. Está gestionando bien ahora, con un montón de medidas que a mí, que soy un laburante monotributista, me están ayudando a sostenerme. Creo que si él es presidente puede hacer mucho mejor las cosas el año que viene”.

Beto Caletti (guitarrista): “Voto a Massa, porque es el único que hace una propuesta para defender nuestros intereses, y porque los derechos sociales y laborales, tanto como la educación, la salud, la ciencia y la cultura, son amenazados por las propuestas de derecha”.

Sergio Zabala (cantautor puntano): “Mi voto es para Massa, básicamente porque es la opción más ligada a mi manera de ver la vida hoy, más allá de las diferencias que pueda tener”.

Paula Ferré (fundadora de Mujertrova): “Voy a votar a Massa porque puede sostener un proyecto nacional y popular”.

Hernán Bolletta: “Lamentablemente no puedo votar porque estoy en Islandia”.

Laura Ros: "Voy a votar a Massa, porque cualquier otra alternativa con chances de gobernar es una aberración total y una afrenta a una idea de humanidad en la que todas las personas importan y existen".

Silvia Teijeira (pianista entrerriana): "Votaré a Massa. Soy peronista y considero que es lo que hay que hacer, dada la coyuntura".

Micaela Chauque: "Estoy muy indecisa, espero aclararlo antes de las elecciones".