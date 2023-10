Tras unos días de discreto silencio -la ruptura de Juntos por el Cambio eximió a Sergio Massa de tener que pelear por ocupar el centro del escenario- el ministro y candidato de Unión por la Patria volvió a la campaña con una reivindicación de la figura de Raúl Alfonsín. En Tucumán, donde participó de la asunción del gobernador Osvaldo Jaldo, Massa sostuvo que Alfonsín fue ”un presidente que le puso luz a la democracia argentina”. El reconocimiento tuvo que ver con que se cumplían cuarenta años de las elecciones en las que el dirigente de la UCR llegó a la Casa Rosada, poniendo fin a la última dictadura militar. Fue también, claramente, un mensaje de cara al balotaje hacia el electorado radical que es votante de Juntos por el Cambio pero hoy no se siente representado por el respaldo que Mauricio Macri dio a la candidatura de Milei.



"Como peronistas, debemos rendir homenaje a ese primer Presidente que le puso luz a la democracia argentina después de años de oscuridad", les dijo Massa. Sus dichos contrastaron como el blanco y el negro con los de Milei, un odiador de Alfonsín que ha llegado a contar que tenía un muñeco para entrenar boxeo al que le puso la cara del exPresidente radical para pegarle y que se ha referido a él como “el fracasado hiperinflacionario de Chascomús”. Que ha mostrado el mismo desprecio hacia la democracia --a la que en su cierre de campaña comparó con “un desierto”.

“El peronismo abraza a los hombres y mujeres de bien que creen en el país de los valores democráticos frente a aquellos que llaman a destruir los valores esenciales de nuestra patria", planteó Massa. Por otra parte, volvió a criticar la propuesta de dolarización de Milei, así como su idea de suprimir los fondos de coparticipación federal a las provincias.

El Norte Grande

La defensa de la coparticipación federal fue otra mención significativa: es que Massa habló en Tucumán -parte del norte grande donde Milei es fuerte electoralmente-. Allí asumió la gobernación Osvaldo Jaldo, y el candidato a presidente de Unión por la Patria habló dos veces: en el lugar de la asunción y en una conferencia de prensa.

Desde el balcón del teatro San Martín de la capital provincial, al lado del nuevo gobernador y acompañado de otros mandatarios y vicegobernadores del Norte Grande, Massa llamó a las provincias norteñas a "defender la coparticipación frente a un proyecto político que dice que la quiere eliminar".

"El 19 de noviembre hay un Presidente que plantea un nuevo pacto federal y aumento de los recursos para las provincias del Norte Grande. Del otro lado hay un señor que dice 'vamos a eliminar la coparticipación'. Yo no voy a abandonar al Norte Grande", prometió.

Sostuvo además que "el norte argentino se va a transformar en el corazón económico del Mercosur y en el punto de encuentro entre el océano Atlántico y el Pacífico".

Los radicales

Con la oposición de Juntos por el Cambio estallada tras el acuerdo de Milei con Macri, Massa aprovechó para apelar a la memoria emotiva de los radicales. Al elogiar a Alfonsín hizo propio el recurso más recordado de la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, citando el preámbulo de la Constitución Nacional y su objetivo de “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad".

En ese tono llamó “a los hombres y mujeres de bien” a acompañar a Unión por la Patria para defender derechos como la educación pública, para que no sea habilitada la libre portación de armas; “por un país con salud pública y no a la venta de órganos, y por el respeto al medio ambiente y la producción nacional".

Massa también aludió a la salud emocional de Milei, al asegurar que "los argentinos lo que van a tener conmigo es a alguien con coraje para hacer cambios porque Argentina necesita cambios" y agregar que esas transformaciones las haría gracias a la "templanza, el equilibrio y la fortaleza que me ha dado la formación de estos años".

En el acto tucumano estuvo acompañado por un grupo de gobernadores. Participaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Además estuvieron los vicegobernadores de Buenos Aires, Verónica Magario, Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Haquim (Jujuy), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero) y Alejandra Rodenas (Santa Fe)

Gestos al centro

Jaldo agradeció la presencia de Massa y le adelantó: “Te vamos a acompañar el 10 de diciembre”. “Acá hay gobernadores que saben lo que es vivir el día a día y que si no tenemos a alguien a nivel nacional se nos hace mucho más difícil, no solo al Estado sino también al sector privado. Por eso quiero decirles que si así lo decide el pueblo argentino, que yo personalmente no tengo dudas, como él ha venido a acompañarnos hoy, el 10 de diciembre lo vamos a acompañar en la asunción a Sergio Massa», señaló.

El nuevo gobernador también dejó definiciones destinadas al voto de centro. Dijo que su primer medida fue “eliminar áreas del Estado” y fusionar otras para achicar el gasto público. “No se restarán servicios, pero vamos hacia un Estado más chico y eficiente”, anticipó.