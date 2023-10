El Consulado Argentino en Río de Janeiro reiteró una serie de recomendaciones para aquellos hinchas de Boca que viajen a Brasil para presenciar la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, que se disputará el próximo sábado 4 de noviembre en el Maracaná.



Tras una serie de denuncias por ataques y robos que sufrieron varios simpatizantes xeneizes que ya se encuentran en Río de Janeiro, el Consulado Argentino difundió nuevamente los consejos para aquellos que arriben al país vecino en las próximas horas para acompañar a Boca en la búsqueda de la séptima corona.

Las recomendaciones del Consulado argentino en Río de Janeiro

El comunicado de la sede que está a cargo de Ana Emilia Sarrabayrouse precisa que "el Consulado General de la República Argentina en Río de Janeiro reitera las recomendaciones para los y las simpatizantes que viajen a Brasil en el marco del partido final por la Copa Conmebol Libertadores entre Boca Juniors y Fluminense".

Evitar cualquier tipo de provocación al pueblo brasileño. Los cantos y gestos racistas o xenófobos constituyen un delito grave, que conlleva penas de hasta 5 años de prisión y no es excarcelable.

Recordar que el consumo de estupefacientes es gravemente penado en Brasil.

Usar únicamente entradas obtenidas a través de los canales oficiales.

Viajar con seguro al viajero de amplia cobertura que brinde asistencia legal.

En caso de Emergencia, podés comunicarte al Consulado General de la República Argentina en Río de Janeiro es el +55 (21) 98476 0444.

Daniel Scioli: "Hay una expectativa enorme y una tensión creciente"

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, afirmó que "hay una expectativa enorme y una tensión creciente" por la final de la Copa e hizo un especial llamado de atención al comportamiento de los hinchas xeneizes debido a que "la Policía tiene tolerancia cero ante determinadas circunstancias".

"Estamos siguiendo muy de cerca todo lo que es el aspecto preventivo para esta gran final, hay una tensión creciente con la llegada de tantos hinchas de Boca", expresó Scioli en diálogo con Télam Radio.

Además, el embajador advirtió a los hinchas de Boca para que "se abstengan de provocaciones, que no respondan y no realicen insultos o expresiones sobre aspectos de religión u orientación sexual" ya que "son delitos que no están sujetos a fianza alguna".

De igual modo, aconsejó al público argentino que "se abstenga de comprar entradas en las adyacencias del estadio, porque habitualmente las organizaciones criminales falsifican las entradas y las venden en la playa o en las inmediaciones".

