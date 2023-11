Tras su recorrida por Santa Fe, distintos gremios y organizaciones de la provincia explicitaron su apoyo a Sergio Massa. A los industriales santafesinos, que dieron el puntapié inicial esta semana, se sumaron las pymes provinciales, la CTA Autónoma y un nutrido grupo de gremios del cordón industrial, que emitieron distintos comunicados respaldando al candidato presidencial de Unión por la Patria. A eso se le agregan los representantes de los Pueblos Originarios, que ayer se reunieron con el presidente del Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe, Ricardo Olivera, ratificando su apoyo a la fórmula peronista en favor de una Argentina “plurinacional e intercultural”. En tanto, los clubes de barrio de Rosario también lanzaron una movida llamando a “no votar por Milei”. Trabajadores de la salud, la Asamblea Inquilina y el Centro Cultural Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario también sentaron postura.

Esta semana Sergio Massa arribó a la provincia de Santa Fe en el marco de la campaña electoral y sumó varios apoyos de cara al balotaje que el próximo 19 de noviembre definirá al presidente de la Argentina. Tras una reunión con dirigentes del sector productivo, Massa recibió el apoyo de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) que hizo explícito su acompañamiento por medio de un comunicado. Pero ahora también se sumó la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Santa Fe, que emitió un comunicado titulado de manera contundente: “Las pymes santafesinas votamos a Massa”.

En la misma línea que la Fisfe, desde el sector pyme entienden que el modelo de país planteado por Unión por la Patria va en consonancia con el crecimiento del sector. “Votamos a Sergio Massa como presidente, porque su propuesta se basa en el crecimiento económico a través del desarrollo productivo de las pymes”, señala el comunicado. En declaraciones a Rosario/12, Juan José Sisca, referente de la organización, aseguró que en los últimos cuatro años el sector viene en crecimiento “luego de perder unas 30 mil pymes y casi 300 mil puestos de trabajo en la época de Mauricio Macri”.

“Nunca estuvieron tan claros los dos modelos en pugna para estas elecciones”, sostuvo el dirigente gremial y agregó: “Por un lado, desarrollo industrial con inclusión social, con industrialización y con mercado interno, que es el mercado que las pymes atendemos. Y por otro, el modelo económico que representa Javier Milei, que es un viejo modelo que viene aplicando el neoliberalismo desde la dictadura militar, con apertura indiscriminada de las importaciones, sabiendo las consecuencias que eso trae”.

En tanto, desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, llamaron a “defender la democracia” bajo la consigna “Milei, nunca”. Por medio de un documento, la central obrera sentó postura marcando que la fórmula presidencial de La Libertad Avanza "viene a profundizar todo lo que está mal: la desigualdad, la pobreza, la violencia, la concentración económica y el aumento desmedido de precios”.

En diálogo con este medio, su secretario adjunto, Gustavo Terés, ratificó la “autonomía política” del sector, dejando en claro que el apoyo a Massa será en términos críticos. “Nuestra consigna es contra Milei, anclado en la defensa ante cualquier intento de cuestionar la historia de los derechos humanos y la reivindicación que hacen a una dictadura genocida”, expresó.

Además, consideró que el dirigente libertario “viene planteando una batalla sin cuartel contra los sindicatos” que trabajan en defensa de los trabajadores: “Su objetivo es arrasar con los gremios que han sido el bastión de resistencia más fuerte que ha tenido el movimiento popular para enfrentar los difíciles momentos de nuestra historia”.

Por su parte, también se conoció que un gran número de gremios asentados en el cordón industrial lanzaron un documento apoyando la candidatura de Massa: “Construir un gobierno de unidad nacional es la bandera que nos cobija a todos en la defensa de los derechos obreros conquistados en décadas de lucha, como son el modelo sindical argentino, el derecho a la indemnización, los sueldos dignos, el derecho a huelga, la quita de impuestos a las ganancias, trabajos formales dignos, entre tantos otros que movilizaron a las bases trabajadoras ante cada justicia”.

Entre los firmantes aparecen el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA), el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca, y Cabotaje (Puerto San Martín); la Uocra del departamento San Lorenzo; el Sindicato Obreros Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU), el Sindicato Ceramista de Capitán Bermúdez; y el Sindicato Unidos Portuarios Unidos (SUPA), entre otras asociaciones gremiales que adhieren al comunicado.

Más apoyos

Otro de los sectores que se pronunció en favor de Unión por la Patria es el de los Pueblos Originarios de la provincia. Este miércoles, sus representantes se reunieron en la sede central de Partido Justicialista de Santa Fe con Ricardo Olivera, titular del partido. Allí emitieron un comunicado de apoyo al binomio Massa-Rossi argumentando que “la verdadera democracia debe ser igualitaria, diversa y plural” para poder tener una “Argentina plurinacional e intercultural”.

Al mismo tiempo, algunos clubes de barrio de Rosario comenzaron a organizarse de cara al balotaje. En un documento firmado por los clubes Unidad y Tesón, y Atlanta, recordaron que muchas instituciones deportivas de la ciudad reciben subsidios de distintas tarifas que permiten su funcionamiento. “La posibilidad de que gane un candidato a presidente que propone el quite total de estos, implicaría la parálisis total”, manifestaron en un escrito que propone “no votar por Milei”. La intención es que otras entidades se sumen a la iniciativa.

A su vez, un sector de los trabajadores de la salud de Rosario también hizo explícito su apoyo a Massa “apostando siempre a un Estado presente que garantice derechos a los sectores más postergados” priorizando la salud y la educación. En tanto, desde la Asamblea Inquilina llamaron a votar “contra Milei y por el derecho a la vivienda”. El espacio sostiene que el libertario es “el candidato de un sector importante de las cámaras inmobiliarias que quieren que todo el acceso a la vivienda en alquiler esté en manos del mercado, sin ningún tipo de regulación por parte del Estado”.

Por último, desde el Centro Cultural Madres de Plaza 25 de Mayo, pronto a inaugurarse en Rosario, también emitieron un comunicado clarificando su postura. Allí señalaron que para las generales no tomaron posicionamiento público debido a que la organización se vincula con dirigentes y funcionarios de distintas extracciones partidarias. Sin embargo, de cara al balotaje definieron sentar postura: “Si las ideas proclamadas por Milei no fueran suficiente razón para el repudio, la historia personal de Victoria Villarruel, ligada al negacionismo, al ataque a las Madres y Abuelas, y su defensa de la impunidad para los genocidas no pueden soslayarse”.