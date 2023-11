Organizaciones de excombatientes de la guerra de Malvinas repudiaron la reivindicación que el candidato Javier Milei hizo de la exprimera ministra británica Margaret Thatcher, así como su comparación del conflicto bélico con un partido de fúbtol. “Milei se referencia con quienes desde 1833 usurpan ilegalmente parte de nuestro territorio e idolatra a Margaret Thatcher, responsable de la muerte de 634 soldados, que es enemiga de la Argentina”, apuntó el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata.

Durante el debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA, el candidato de La Libertad Avanza volvió sobre un tema que ya le generó rechazos. Si antes había reconocido que se siente “muy identificado” con la exprimera ministra del Reino Unido, que llevó adelante la ofensiva británica en las Malvinas en 1982, el domingo, ante una pregunta de Sergio Massa, Milei ratificó su afinidad con la británica y dijo que fue “una gran líder”.

La reacción de los excombatientes fue terminante. "¿Estamos dispuestos los argentinos que habitamos este suelo con una inmensidad de recursos a darles la posibilidad mediante el voto universal a quienes, con viejos patrones de colonización política y cultura de entrega, hagan de la Argentina un no país?”. El Cecim señaló que entre todos los dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), empezando por Milei y pasando por Victoria Villarruel y el resto de los que componen sus listas, existe un “denominador común que es el odio y desprecio a toda persona que no coincida con sus ideas y expresiones políticas”. En ese sentido, advirtieron el riesgo que esto implica para estos 40 años de recuperación de la democracia y los acuerdos básicos de convivencia democrática construidos y consignaron: “No a Milei”. Así, concluyeron: “Defendemos una Argentina soberana con un amplio sentido social. No votamos a Milei. Nuestro voto es para Sergio Massa”.

El secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata, Ernesto Alonso, aseguró que los dichos del candidato de ultraderecha significan una “banalización absoluta” de un episodio trascendental de la historia argentina. “Lo sufrimos en carne propia. Y venimos observando la posición que tiene al respecto. Es muy importante que los argentinos leamos letra a letra la plataforma electoral que plantea La Libertad Avanza, que vuelve a reiterar la posición de darles a los habitantes de Malvinas la autodeterminación. Algo que no corresponde”, añadió. Y dijo: “Esto es ofender a la memoria de nuestro pueblo. Ha sido algo desagradable escuchar que plantea esto como un partido de fútbol. Hay una mente colonizada de este sector político, de esta avanzada de ultraderecha. Ellos son apologistas de la dictadura militar”.

La Dirección de Veteranos de Guerra de Río Negro aseguró que el candidato presidencial de LLA "desconoce" el mandato de la Constitución Nacional referido a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas y la resoluciones de la ONU sobre el colonialismo británico en el archipiélago del Atlántico Sur. "El candidato Milei tiene un desconocimiento pleno de lo que son las resoluciones de las Naciones Unidas, como la 1514/60 que habla de poner fin al colonialismo, o la del 2065/66 que detalla que hay disputa de dos gobiernos y que no corresponde el punto de autodeterminación de los pueblos en el caso Malvinas", dijo Rubén Pablos, veterano de guerra y titular de esa dirección rionegrina.



Pablos cuestionó la falta de respuestas del diputado ultraderechista, toda vez que el postulante del oficialismo le pidió en el debate una definición clara sobre el supuesto "derecho a la autodeterminación" de los isleños esgrimido por Diana Mondino, potencial canciller en un eventual gobierno de Milei. "Los habitantes son ilegales, no son un pueblo nativo", sostuvo y agregó que "es totalmente erróneo que un personaje que puede llegar a ser presidente, diga que se va intentar hablar con los habitantes de Malvinas para negociar con ellos, es un desconocimiento pleno de lo que dictaminó las Naciones Unidas".

En ese sentido, Pablos sostuvo que para los veteranos de guerra la postura del candidato "es nefasta y muy preocupante". Remarcó que "la causa Malvinas es una causa nacional que está dentro de la Constitución", al tiempo que reafirmó que debe quedar claro que la "discusión" con el Reino Unido "es por territorio argentino usurpado por el imperio británico, tenemos fundamentos jurídicos, geográficos e históricos no hay duda que las Malvinas son argentinas". A criterio del veterano de guerra, "comparar la causa Malvinas con un campeonato de fútbol o con un gol, causó mucho dolor en la comunidad de veteranos y fundamentalmente en los familiares de caídos". Durante el debate Massa increpó al libertario al señalarle que Thatcher es "una enemiga de la Argentina y nuestros héroes son innegociables, aunque para vos sea una figura". Milei intentó una defensa de su elogio a Thatcher apelando a analogías futboleras: "Con ese criterio, cuando Alemania en el 74 le hizo cuatro goles a Argentina, Cruyff la rompió e hizo un desastre, vos tendrías que considerar que es un pésimo jugador", indicó. Para colmo, se confundió: aquella victoria fue de Holanda, justamente, en el Mundial de Alemania. Y por si quedaban dudas, después hizo una comparación similar, usando como ejemplo al jugador francés Mbappé y sus goles contra Argentina, en el último mundial.