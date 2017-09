Con el eslogan “Un día vas a ganar vos”, el candidato de 1País, Sergio Massa, relanzó su campaña audiovisual. El spot muestra a personas trabajando mientras la voz en off de Massa dice: “Un día van a ganar los que no tienen cuentas afuera. Un día van a ganar los que tienen los bolsos llenos de herramientas y no de guita”. “Un día no te van a tener que tocar el timbre para que sientas que te escucharon. Un día van a ganar los que tuvieron que hamacarse y no los que nacieron en cuna de oro”, ataca al PRO. Según comentan en su entorno, Massa está preocupado por la posible fuga de votos en octubre, que podría ubicarlo por debajo de los 10 puntos (en las PASO, llegó al 15 por ciento). El candidato busca revertir esa tendencia. El dato: Margarita Stolbizer no figura en el spot.