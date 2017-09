“Si me pasa algo hago responsable al gobernador y a sus ministros”. El joven wichí Agustín Santillán detenido en Formosa lo dijo en una nueva carta, al referirse a Gildo Insfrán. Además, siguió exigiendo su libertad y ratificó la falsedad de las acusaciones que recibió. Santillán afirma que está en prisión “por haber denunciado las injusticias” a las que su comunidad es sometida por el gobierno formoseño. “Hola amigos y hermanos, les escribo desde la Alcaldía mixta de Las Lomitas donde sigo detenido hace varios meses. Me acusan de cosas que no hice, me tratan de delincuente, de todo para ensuciar mi nombre”, dijo en una carta pública. “La situación de él es muy delicada, tiene distintos procesos penales la mayoría de ellos ligados a reivindicaciones indígenas. Por esta situación le abren varias causas judiciales. En una en particular, sin pruebas, se lo acusa de un hecho criminal y por eso el juez el juez Marcelo López Picabea decidió su detención hace ya cinco meses”, dijo Diego Morales, del CELS.