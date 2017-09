#AltaTemporada

¡Series o muerte! Si estás para clanes siniestros, llegó el fin para Bates Motel (28/9, Universal Channel). Si estás para vomitar y caminar por el techo, invocá la segunda de The Exorcist (29/9, FX). Si sos de cuetear zombies, andá a la cuarta de Z Nation (29/9, SyFy). Si te va un culebrón sobre futból mexicano, chingá la tercera de Club de cuervos (29/9, Netflix). Si amás los hits animados, saldrán la 29ª de Los Simpson y la 16ª de Padre de familia (1/10, FOX). Y si sos alto nerd, aplicá a la undécima de The Big Bang Theory (1/10, Warner Channel).

#Ciclodelia

Mauro Valenti, Vango y Alesis Monzón aporteñizarán el Ciclo Cactus (Niceto Club Lado B, 28/9). Poncho y Gerardo Farez y la Marea Oceánica cerrarán el Renacimiento Pop (CCK, 28/9). Música experimental sin reglas será la papa del 220, con Fuga del Arbol y Osvaldo Belmonte (29/9, Espacio Modos, gratis). Clima de Kermés será el plan para La Orquestonga y Coronados de Gloria (29/9, Santos 4040). Y Cochecama, Antropofónica y Banda Argentina santificarán el inicio del Santa Teresa (30/9, Club Plasma). Además, en octubre habrá jornadas de seis horas de performance en continuado en el ciclo de la Sala Vidriera del Camarín de las Musas (martes y miércoles).

#Cursos&Concursos

El folklorista Bruno Arias coordinará un Taller de Huayno para charango o bombo legüero en Espacio Tucumán (28/9, gratis), el brasileño Eloy Casagrande –baterista de Sepultura– dará clínica metálica en Rosario (7/10, Vorterix) y San Isidro (9/10, Teatro Viejo Concejo), y el yanqui-nigeriano Tosin Abasi, líder de Animals As Leaders, dará clínica violera en Niceto Club Lado B (15/10). Además, habrá actividades, exposiciones y mesas debate sobre lo analógico, lo digital y lo virtual, entre el 9 y el 13/10 en las Jornadas de Reflexión Analógico-Digital FADU.

#AduanaParalela

¡Pasaportes, por favor! Los uruguayos La Tabaré van al C.C. Matienzo (28/9), los británicos Bad Manners a Niceto Club (29/9), el belga Kolombo a Córdoba (La Fábrica, 29/9), el berlinés Adam Port a Niceto Club (30/9), los yanquis Guns N’ Roses y los ingleses The Who al Estadio Ciudad de La Plata (1/10), los mexicanos Dromedarios Mágicos a Niceto Club (3/10) y los bostonianos Aerosmith al Gigante de Arroyito (3/10) con los rosarinos Vudú, que estrenarán su disco pendrive Laberinto, de teloneros.

#CualquieraPuedeGooglear

Koki y Pajarín Saavedra, Bruno Arias y El Tierral y la Casimiro Brass animarán Dalo x Hecho, la peña solidaria a beneficio de los servicios formativos y sociales de la revista Hecho en Buenos Aires (28/9, La Trastienda Samsung). Click para todos. La Sociedad Argentina de Steampunk celebrará el International Steampunk Day en el Espacio Cultural Marcó del Pont, con toque de Le Temps (1/10 desde las 16 en Artigas 202, Flores). Click a toda máquina. Las Pastillas del Abuelo tiene nuevo video para Las paces, corte de El barrio en sus puños, y los rosarinescos La Nave de Cartón estrenaron el de Sin saber. Videoclick. Militantes del Clímax celebrará 8 años de funk en Niceto Club (30/9) y Pedro Aznar dará un retrovistazo a Resonancia: 35 años (29 y 30/9, Teatro Opera), al que seguirá un box set con toda su carrera solista. Click con velitas. ¿Te va la plástica? Agua que cae, tinta que corre se llama la muestra de paisajes misioneros dibujados por Mariano Lucano, de Revista Barcelona, y Rocío Mikulic (hasta el 1/10, Casa de Misiones, gratis). Click dibujado. El líder de Salta La Banca, Santiago Aysine, fue acusado de abuso sexual por seguidoras de la banda a través de Twitter, y el cantante negó las acusaciones en una entrevista en la radio Rock & Pop cordobesa: “Empezó con una acusación que es claramente falsa, de alguien que no conozco y algo que no pasó”. Click, juez.

#HayTablas

Situación de multinacionales, despidos y viajes para Anatomía del destino, de Gabriel Fernández Chapo (viernes, Teatro El Opalo). Situación de pareja, atraso y test de embarazo para Entre ella y yo, de Pablo Mir (viernes y sábados, Teatro Ludé). Situación de teatro físico, afueras y adentros para La intemperie de las cosas, de Belén Coluccio y Andi García Strauss (domingos, Teatro del Perro). Y situación de machismo ironizado, soldados y barrabravas para Drag Kings (sábados, Espacio Punto Arte).

#Festivalitis

Mucho stand up y un poco de música calentará el primer Comedy Central Fest argentino, cuya grilla tendrá a Dalia Gutmann, Diego Scott, Fernando Sanjiao, Federico Cyrulnik, Ezequiel Campa, Pablo Fábregas, Improcrash! y Kumbia Queers (30/9, C.C. Konex). Cosquín Rock puso fechas para su versión 2018: será el 10 y el 11/2 en el Aeródromo Santa María de Punilla. El Festipulenta cantó su juntada 26 con Amor en la Isla, El Sur, El Ultimo Subsuelo, Placer, Los Niños Envueltos, Los Billis, Gente Conversando, Julen y la Gente Sola y más (17 a 19/11, E.C. Mi Casa). Y a estrenar, el Nuevo Baires Tango pondrá conciertos experimentales y modernistas en Al Escenario (hasta el 1/10, La Boca y Parque Lezama).

#Pantallazos

39, el documental, la película de Ayelén Velázquez sobre las personas asesinadas en las revueltas del 19 y 20 de diciembre de 2001, tendrá proyección en la sede del DAC (29/9). La película sobre el último concierto de Black Sabbath, The End of The End, tendrá función única en los cines Showcase (28/9). Y habrá especial retrospectivo sobre Batman con las versiones animadas, los encapuchados de Christian Bale y George Clooney y las del universo Lego (30/9 y 1/10, Warner Channel).

#LosLibrosDeLaBuena

Darnauchans, poesía y compromiso de un cantor popular uruguayo es la biografía del poeta maldito y rocker Eduardo Darnauchans, el “Dylan oriental”, escrita por Silvia Sabaj y publicada por Ediciones del Empedrado. Y la localidad bonaerense de Merlo tendrá filial propia de la Feria del Libro, con autores invitados como Juan Sasturain, Alejandro Dolina o Felipe Pigna y mesa-debate sobre libros de rock (hasta el 8/10, predio El Tejadito, Merlo; el-libro.org.ar).