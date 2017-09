Llegan llegando. Brinsley Forde, líder de los reggaelondinenses Aswad, compartirá noche con Nonpalidece (5/10, La Trastienda Samsung). El tecnoholandés Armin Van Buuren llevará su rígido portátil a Mandarine Park (13/10). Los celtapunkies Dropkick Murphy’s ventilarán sus polleras cuadrillé en Groove (31/10). Los franceses Magma meterán rock progresivo en ND Teatro (21/11). El jamaiquino Ken Boothe endulzará con rocksteady y lovers rock el ciclo Ska Unity en Niceto Club (22/11). Y Foo Fighters rockeará fuerte en Vélez junto a Queens of the Stone Age (7/3). J.A.