Por M. D. Y.

Shakespeare, Sófocles, Pirandello, Chéjov, Cervantes, Moliére y Arlt siempre tendrán algo para decir. Con esta premisa y unas cuantas más, Natalia de Cicco y Eduardo Lamoglia idearon el Festival de Teatro Clásico Universal, cuya tercera edición comienza mañana, con textos de esos autores. Habrá dos funciones por día: las mañanas estarán destinadas a escuelas y las tardes al público en general. En todos los casos la entrada es gratuita. En diálogo con PáginaI12, De Cicco enumera los objetivos del encuentro: “Retornar el teatro a su carácter ritual de origen, cuando era una fiesta popular dirigida a un público amplio y vasto; estimular la lectura de clásicos y establecer su relación con autores contemporáneos; incentivar el desarrollo de procesos de pensamiento pedagógico y cultural en torno a la dramaturgia de clásicos; contribuir a mejorar las inequidades ofreciendo de forma gratuita funciones de alta calidad”.

La programación la conforman Macbeth, yo no me voy a morir; Quijote; Jorobado, el encierro de un cornudo; Antígona; Auch!; Sobre el daño que causa el tabaco; La fierecilla domada; To be or not to be, un recorrido sobre Hamlet; Aproximaciones a Shakespeare; y Pirandello, dos miradas sobre el engaño (foto). Las funciones son en El Tinglado (Mario Bravo 948) desde hoy y hasta el 20 de octubre (días y horarios se pueden consultar en la página de Facebook del festival). Entre los directores participantes se encuentran Lautaro Vilo, Luis Agustoni, Rita Terranova, Norma Angeleri, Jorge Eines y Manuela Serrano Bruzzo, entre otros.

Los espectáculos son elegidos mediante “una convocatoria abierta y federal”, puntualiza De Cicco. “Las propuestas son enviadas por compañías ya conformadas, cada una con su puesta y visión estética. Nuestro criterio está relacionado con el atractivo que la propuesta ofrece en tanto ‘teatro clásico’. Esto va desde las puestas más tradicionales hasta versiones que se realizan a partir de un texto clásico y focalizan el trabajo en ejes no tradicionales. Tratamos de equilibrar la grilla en tanto autores, sus adaptaciones y estéticas”, amplía. Un jurado “altamente calificado” trabaja en la selección. “Nuestra intención es conformar la grilla con propuestas heterogéneas”, concluye la actriz.

Finalmente se refiere a la invitación a las escuelas. Durante las mañanas, luego de cada función, habrá talleres destinados a docentes y estudiantes de nivel medio con el fin de que los chicos conozcan al autor, la obra y el contexto histórico. “Hay muchos chicos que es la primera vez que ven o van al teatro. Tener la posibilidad de crear un espacio ameno donde puedan compartir, divertirse y reflexionar, que puedan sentir que el teatro es una herramienta de transformación, un lugar de disfrute, donde se les despierte la sensibilidad, es maravilloso”, expresa De Cicco. El festival se realiza cada dos años con los fondos que recibe por la Ley de Mecenazgo.