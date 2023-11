El comunicado de esta tarde de la Oficina del Presidente Electo de la República Argentina (la cuenta de Twitter para la comunicación oficial de Javier Milei) detalló las comunicaciones del nuevo mandatario con Joe Biden (Estados Unidos); Voldimir Zelenski (Ucrania), al que rebautizó como "Volodomir"; Dina Boluarte (Perú); y el canciller de un país extranjero, que a su vez es un exjefe de Estado: el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Cameron. Aunque el comunicado lo presentó de otra manera. "A su vez, sostuvo una comunicación con el canciller británico James Cameron, quien se sumó a las felicitaciones por su victoria", se lee lee en el quinto párrafo. La prensa de Milei le puso a Cameron el nombre James, el director de cine.



Cameron (David) gobernó el Reino Unido entre 2010 y 2016. Reelecto en 2015, al año siguiente le otorgó al bloque euroescéptico del Partido Conservador el referéndum por la permanencia o no en la Unión Europea. El 23 de junio de ese año ganó el No, lo que abrió la puerta al Brexit.

Cameron (James) es un cineaste responsable de títulos como Terminator, Aliens, El Abismo, Terminator 2, Mentiras verdaderas, Titanic y Avatar. Por Titanic se llevó el Oscar a la mejor película en 1997. El equipo de comunicación de Milei borró el comunicado y lo republicó con el nombre correcto, después que loss usuarios marcaran el garrafal error.

Los comunicados de Milei suelen destacar por su sintaxis. Usan la expresión Presidente Electo con mayúsculas y hablan de "Argentina" a secas cuando oficialmente es "la Argentina" si no se antepone el "República". En el comunicado de esta mañana se habló de una "reunión de gabinete" cuando formalmente ningún ministro designado entró en funciones. De hecho, todavía no se definió la composición del elenco ministerial, algo que recién se sabrá el 10 de diciembre, días de la asunción, de acuerdo al primer comunicado, el día lunes. Ese comunicado dijo que no había ninguna reunión pautada con Alberto Fernández, cosa que se concretó menos de 24 horas más tarde.

De momento, se ignora cuál puede ser la próxima película de David Cameron y si James Cameron responderá sobre la disputa en torno a las islas Malvinas.