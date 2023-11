Durante la mañana de ayer, magistrados y fiscales, representantes de la Justicia de Catamarca, mantuvieron reuniones con el gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso y el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, para dialogar sobre el proyecto de ley de equidad salarial, el pago de sueldos a los trabajadores de la Justicia y la Reforma judicial.

En tanto se conoció una manifestación de apoyo de las Cortes de todas las provincias del país a la Corte local, tras los cruces entre el Gobierno y del Poder Judicial que se vienen dando desde la semana pasada por el Presupuesto y la independencia de poderes.

Fue la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de las provincias argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que emitió un comunicado donde manifestaron su preocupación en el marco del proceso que se está proyectando sobre el Poder judicial de la provincia de Catamarca.

“Dentro de este contexto resulta oportuno recordar que la Junta ya tiene dicho que la independencia e imparcialidad de los jueces tiene su bastión en la observancia estricta de las reglas que cada Constitución establece. Como se ha señalado reiteradamente, el Estado de Derecho presupone el respeto a la división de poderes a la ley como expresión de la voluntad popular y la existencia de un Poder judicial imparcial e independiente. Es precisamente el rol de la justicia garantizar las libertades y derechos de los ciudadanos, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción, especialmente, de los sectores más vulnerables. Para cumplir acabadamente esta función es necesaria la independencia, autonomía y autarquía real. Hasta que ello suceda es obligación de los poderes Ejecutivo y Legislativo suministrar los fondos pertinentes para satisfacer los requerimientos necesarios a fin de que los Poderes judiciales cumplimenten las obligaciones que surgen, no sólo de la Constitución sino también de las convenciones internacionales”, dijeron.

En este contexto y más allá de las reuniones que mantuvieron con el Ejecutivo, funcionarios y empleados judiciales, se movilizarán hoy a las 10 de la mañana en apoyo a la postura de la Corte y en alerta contra el recorte del Gobierno.





Reuniones

La ronda de reuniones inició con el gobernador Jalil en Casa de Gobierno y continuó en el Senado para abordar la discusión en el marco del readecuamiento del presupuesto del Poder Judicial. En el encuentro, se dialogó acerca de la situación actual, y como primera confirmación el mandatario provincial aseguró que está garantizado el pago de sueldos y la segunda cuota del Salario Anual Complementario para el sector.

En este contexto, el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda, subrayó que en ningún momento estuvo en duda el pago de los sueldos y se logró aclarar esa preocupación de todo el sector judicial. “Mediante el diálogo se pudieron aclarar varios aspectos y se explicó cuál es el inconveniente con el último aumento que pretende dar la Corte, que ante la baja de los recursos a nivel Nacional se les había solicitado que tengan un poco de paciencia, prudencia y no se pudo conseguir. Eso es lo que generó el conflicto”, explicó Miranda.

No obstante y pese a que tanto el Gobernador como Miranda confirmaron el pago de sueldos, Catamarca12 pudo saber que aún no están ratificados los instrumentos legales que habilitaban el dinero para que use la Corte.

Miranda mencionó que también se habló sobre el posible tratamiento de la Reforma de la Constitución, donde se les consultó a los magistrados y funcionarios su posición respecto de la inclusión de la autarquía del Poder Judicial en dicha reforma. “Manifestaron estar totalmente de acuerdo con incluir este punto en la reforma. La autarquía es una figura que da independencia económica con un porcentaje de recursos, que crecen cuando crecen los recursos generales de la provincia, pero que también merman cuando hay una caída en los ingresos provinciales”, comentó el ministro.

Por último, el ministro Miranda se refirió al proyecto de Equidad Salarial presentado por el Ejecutivo en la Legislatura que establece un tope de sueldo marcado por el mayor cargo del Poder Ejecutivo. “No tenemos problemas en que el proyecto quede detenido en su tratamiento hasta que podamos llegar a un acuerdo con el Poder Judicial. Los magistrados se reunirán con los representantes de las distintas Cámaras para dialogar más sobre el proyecto, y nuestra postura será no avanzar hasta seguir arribando a acuerdos con el sector judicial”.

El Presupuesto general de la provincia, incluido el de la Justicia, se tratará en Sesiones Extraordinaria durante diciembre y desde el Ejecutivo se les confirmó a los magistrados que por el momento no se tratará la Ley de Equidad Salarial, que estipula un tope de sueldo marcado por el mayor cargo del Poder Ejecutivo.