El presidente electo Javier Milei estira la indefinición sobre los nombres que propondrá como presidente de la Cámara de Diputados y para la presidencia provisional del Senado, en medio de la tensa negociación con el PRO y la rebelión de la propia tropa que no quiere dejar en manos ajenas dos puestos clave en la línea sucesoria. A su regreso de los Estados Unidos, Milei reunió a sus legisladores en el búnker del Hotel Libertador para comunicarle su decisión de enviar un paquete de proyectos que considera fundacionales de su gestión ni bien asuma el 10 de diciembre, donde sus interlocutores volvieron a insistir en el rechazo a que los macristas Cristian Ritondo y Miguel Pichetto o el schiarettista Florencio Randazzo presida la Cámara baja.

En el Senado la interna libertaria tampoco fue menor: la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, en menos de 24 horas vetó la designación en la que los 7 senadores propios habían consagrado al puntano Bartolomé Abdala como jefe del bloque oficialista y lo reemplazó por el jujeño Ezequiel Atauche. En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al cruce de las versiones periodísticas que le adjudicaban querer imponer un nombre propio en la presidencia provisional de la Cámara alta y ratificó que ese lugar y la presidencia de la Cámara baja corresponden a La Libertad Avanza, el partido que ganó las elecciones, con lo que marginó –sin nombrarlos-- a los noveles aliados de los libertarios.

La indefinición de Milei tiene en vilo a su propia tropa mientras sus posibles aliados y el resto de la oposición espera la movida del presidente electo para ver cómo se reconfigurarán las fuerzas políticas en ambas Cámaras Legislativas.

Molestos por la danza de nombres que incluyen a Ritondo, Randazzo y Pichetto para presidir Diputados, los libertarios quisieron fijar postura. "A mí me tienen que ganar en el último round. En principio vamos a bregar porque sea un diputado nuestro quien conduzca la Cámara baja. Vamos a tratar de convencer no solo a los funcionarios nuestros, sino que también a los colegas de otros bloques para lograr el consenso suficiente", señaló el diputado electo de LLA Oscar Zago.

El porteño –cuyo nombre suena para presidir el bloque oficialista-- es el único diputado que expresó públicamente la interna libertaria, pero dejó claro que no está solo: "En estas últimas dos semanas expresamos que el bloque de LLA tiene la intención de ocupar, como se viene haciendo, la presidencia de las dos Cámaras. Nosotros lo expresamos y el Presidente (electo, Javier Milei) y el ministro del Interior tuvieron conversaciones con algunos diputados", afirmó en referencia a los propios.

Del encuentro de ayer con Milei, los legisladores de LLA no se llevaron ninguna respuesta. En declaraciones a periodistas también esquivó la respuesta. El presidente electo dijo que su futuro ministro de Interior, Guillermo Francos, trabaja en esa definición: "A mí que me traigan distintas propuestas y yo evaluaré cuál es la mejor. Para eso me eligieron", sentenció.

Senado

Curiosamente, los legisladores de LLA esgrimen ante Milei los mismos argumentos que expuso CFK en las redes sociales: “Tanto la Presidencia Provisional del Senado como la Presidencia de la Cámara de Diputados le corresponden a un o a una representante de La Libertad Avanza, fuerza política que por amplia mayoría, en el balotaje del 19 de noviembre, obtuvo la representación popular para desempeñarse al frente del Poder Ejecutivo”, publicó en X la vicepresidenta, para salir al cruce de las versiones periodísticas que le adjudicaban una maniobra contraria. Y recordó que lo mismo sucedió cuando Cambiemos se convirtió en Gobierno en 2015, a pesar de “no contar con las mayorías necesarias”. Pero no incluyó a los nuevos socios políticos del futuro presidente.

Mientras que Villarruel comenzó a marcar territorio propio en el Senado. Primero, en un encuentro con los futuros 7 senadores oficialistas --a los que apenas conoce--, desautorizó el nombramiento de Abdala como jefe del bloque oficialista que había sido elegido en una votación interna. Alguien le sopló al oído alguna maniobra que Abdala habría realizado con la inscripción del Partido Libertario en San Luis y terminó por vetarlo a pesar de la resistencia del puntano. En un nuevo acuerdo, los senadores electos eligieron al jujeño Atauche como su nuevo jefe.

Luego que Asamblea Legislativa que consagró a Milei como Presidente y a ella como vicepresidenta, Villarruel comenzó a transitar los hasta ahora desconocidos pasillos y despachos de la Cámara alta.

También para establecer los primeros contactos políticos de una Cámara que la tendrá en minoría. Villarruel se reunió con la conducción del interbloque del Frente de Todos (que es la primera minoría, con 33 bancas propias), en un encuentro que calificaron como cordial, pero que tampoco excedió de los protocolar. En el despacho del segundo piso del edificio legislativo, la recibieron el jefe del interbloque José Mayans, la vicepresidenta del interbloque Anabel Fernández Sagasti, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio; mientras Villarruel fue acompañada por el diputado electo por LLA y hombre de su confianza Guillermo Montenegro.

La recorrida incluyó a Unidad Federal, donde Villarruel se fotografió junto a los senadores de ese bloque: Alejandra Vigo (esposa de Juan Schiaretti), Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola. Lo mismo hizo en el bloque PRO, donde la recibieron un grupo de senadores macristas entre los que estaban su presidente saliente el misionero Humberto Schiavoni (termina su mandato), el cordobés Luis Juez, el entrerriano Alfredo De Angeli, y la porteña Guadalupe Tagliaferri.

En cambio no hubo visita ni foto al bloque de la UCR. Pero sí una visita a la sala de periodistas del Senado para mostrar su impronta. Acompañada por Montenegro y el senador electo por Formosa, Francisco Paoltroni, donde en un breve diálogo preguntó a los presentes para que medio trabajaban y cuanto tiempo llevaban en esa tarea en la Cámara alta. No faltó la pregunta sobre quién ocupará la presidencia provisional del Senado, a lo que Villarruel respondió que es una prerrogativa del presidente de la Nación.