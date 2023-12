El afán privatizador de La Libertad Avanza no es algo que se busque disimular. Y en este proceso hay dos empresas con participación estatal en el centro de la escena: YPF y Aerolíneas Argentinas. Pero el circuito de desprestigio y remate va más allá. Esto explica las duras críticas al gasoducto Néstor Kirchner, una de las obras emblema que dejará el Gobierno de Alberto Fernández. Cabe recordar que el macrismo solo hizo 48 kilómetros de obra, mientras que la gestión actual, casi 700 kilómetros.



En este contexto, se asistió a declaraciones como las del futuro ministro de Infraestructura de Javier Milei, Guillermo Ferraro, en sintonía con la futura canciller, Diana Mondino, quien aseguró que el gasoducto no beneficia a los argentinos y que, por lo tanto, es una obra que no tiene sentido continuar. Quien salió a responderles fue el exsecretario de Energía, Darío Martínez, quien advirtió por AM750 que los dichos muestran una gran ignorancia en el tema.



“Me preocupó lo que dijeron Mondino o Ferraro sobre el gasoducto. No por la visión que se puede tener, sino de darnos cuenta de que no entienden de qué se trata el sistema", lamentó el exsecretario de Energía. "Declarar que el gasoducto 'no beneficia a nadie' cuando lo hace a todos los argentinos... Van hablando sobre temas que no termina de entender”, sintetizó.

Y luego siguió el argumento en la propia lógica neoliberal, con el foco puesto exclusivamente en el déficit fiscal y sin pensar en cuestiones de soberanía y estrategia: “Inclusive desde el punto de vista del autoabastecimiento, la soberanía energética. Pero, corriendo esa parte, también el gasoducto ha colaborado con (reducir) el déficit. Porque es más barato y lo ahorras de traerlo en un barco”.

“La verdad es que lo mejor que podrían hacer es seguir con las obras de infraestructura. Solo los primeros cuatro meses el gasoducto hizo ahorrar más de 600 millones de dólares en divisas. El año que viene va a llegar a los 1.300 millones de dólares de ahorro fiscal. Porque producir el gas mucho más barato comparado a lo que sale traer un barco. Además, podés hacer el gasoducto del norte para tener abastecimiento”, añadió.