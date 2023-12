La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires le encomendó a un juez de primera instancia que resuelva sobre el pedido de restricción perimetral que había solicitado Araceli Torrado, exnovia del tenista argentino, David Nalbandian. La joven lo había denunciado por acoso sexual y hostigamiento, pero la causa fue archivada por "falta de pruebas".

El Tribunal que está integrado por los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Franza y Patricia Larroca resolvió sobre un recurso de apelación interpuesto por los abogados de la denunciante, que habían solicitado una "medida de protección, una restricción de acercamiento" contra el extenista, porque consideraban "que esta persona no reconoce límites, no reconoce un 'no, hasta acá llegamos'".

Ante esta solicitud, la Sala III pronunció: “Encomendar al señor Juez de grado [por Juan José Cavallari] que, previo garantizar a la querella el amplio ejercicio del derecho a ser oída en un marco adecuado a tales fines, dicte una nueva resolución respecto de la pertinencia de las medidas restrictivas oportunamente solicitadas”.

Cabe aclarar que la decisión de los camaristas no significa que la causa por acoso sexual y hostigamiento tenga que reabrirse. Voceros judiciales explicaron a La Nación que se puede dictar una perimetral y el expediente puede continuar archivado ante la falta de pruebas.

Sin embargo, el abogado que representa a Torrado, Martín Olari Ugrotte, adelantó que ante la decisión de los jueces Mahiques, Franza y Larocca van a pedir una serie de medidas de prueba.

“Es la respuesta que esperábamos de parte de la Justicia. Ahora vamos a continuar impulsando la investigación con el pedido de una serie de medidas de prueba. Vamos a insistir con el pedido de allanamientos para saber si Nalbandian tiene en sus dispositivos electrónicos grabaciones de la cámara que había instalado en la habitación del departamento [de Torrado], dijo el letrado a La Nación.



La causa

Araceli Torrado, modelo e influencer, estuvo en pareja con el deportista cordobés desde principios de 2023. Todo marchaba bien hasta que ella planteó terminar con la relación. Esto habría derivado en un hostigamiento por parte de Nalbandian, que no solo logró instalar una cámara en su habitación para espiarla y controlarla, sino que le mandaba constantes mensajes y llamadas, según denunció la víctima.

De hecho, la modelo compartió audios donde el propio Nalbandian reconoció haber sido quien mandó a instalar la cámara para "comprenderla mejor". Al mismo tiempo, se excusó diciendo que "no la pude ver porque no se qué quilombo hay con internet".

Pese a las pruebas, la Fiscalía N°18 de la Ciudad, donde recayó la causa, "decidió archivar el caso en un primer momento porque los mensajes de Nalbandian y la cámara allí colocada según su lectura de la ley no constituían un delito".

La cámara instalada por Nalbandian fue analizada por el Cuerpo de Investigaciones judiciales, precisó Olari Ugrotte, abogado de la víctima, "que al no tener las claves de acceso del dispositivo no pudo determinar si transmitió imágenes o no".

"Nosotros tenemos elementos para sostener que Nalbandian sí utilizó la cámara para ver imágenes en forma remota. Tal es así que le manifestó a Araceli en una oportunidad '¿no te pensás levantar en todo el día?'. Es evidente que él vio las imágenes", aseguró el letrado.

El desoímiento de la Justicia, llevó a la joven a hacer la denuncia mediática. Así fue como llegó a los medios para contar lo que había padecido por parte de su expareja.

"No podía creer y me desarma saber que estuve con una persona así y la impunidad con la que se maneja. Lo mucho que disimuló lo que realmente es. Eso no lo puedo creer", afirmó Torrado, en una entrevista reciente, en la que recordó cómo fue su relación con Nalbandian.

A su vez, la joven contó que luego de hacer pública su denuncia fueron varias las mujeres que se pusieron en contacto para revelar situación similares a las que sufrió con el exdeportista.

"Hay varias personas que se contactaron para contarme cosas espantosas que hizo, pero sobre todo hay una historia que es fuertísima, de una chica de Córdoba contándome y mostrándome toda la evidencia de un abuso sexual directo y proveniente de él", contó la modelo.

Por su parte, Nalbandian, tras la difusión del caso, solo atinó a excusarse diciendo que "ya hay un dictamen del juez", en referencia a la decisión de la Justicia de archivar la denuncia, y con el manual de machirulo debajo del brazo, apuntó contra su expareja acusándola de que "quiere plata y fama”.