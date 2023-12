El periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cargó durísimo contra Patricia Bullrich por su nuevo “protocolo antipiquetes” y le recordó cómo, durante su gestión como ministra de Mauricio Macri, terminó siendo responsable de la muerte de 43 gendarmes por haberlos enviado a reprimir una protesta inexistente mientras que, meses más tarde, salió a la calle a manifestarse en contra de Milagro Sala.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Ustedes van a escuchar al final de estas palabras a Patricia Bullrich en un piquete. En este caso, contra Milagro Sala. Hay muchísimos piquetes de los que participó. A caballo con los gauchos ricos, por supuesto. Contra los mapuches, siempre contra los pobres, por supuesto. Contra los barbijos en época de la cuarentena.

Pero ese Milagro Sala es especial. Especial porque estoy mirando, del trabajo de nuestro amigo Carlos Almenara, autor del calendario del infierno, día por día el Gobierno de Macri, que el 15 de diciembre del 2015, un colectivo se despistó de la ruta con un saldo de 43 gendarmes muertos. Los había mandado de urgencia Patricia Bullrich a reprimir un piquete de Milagro Sala en un vehículo que no estaba en condiciones.

Entonces, entre esa muerte absurda de 43 gendarmes que iban a reprimir un piquete que no existía, y ésta Patricia Bullrich, que participa, y la van a escuchar, de un piquete contra Milagro Sala y que ahora anuncia represión, y nosotros agregamos, y muerte, porque si lo hace, va a matar a alguien, sacándole los ojos a la gente, hay una pregunta que nos hacemos.

¿Ella cree que no nos damos cuenta? ¿Pensará que nunca la vimos en un piquete? ¿Que todos se olvidan? ¿Que serán muy pocos los que se animen a señalar lo que ha hecho esta mujer? Mil pecados políticos tienen, de los peores. Y, sin embargo, se anima a más. Siempre va por más.

Porque está protegida por un establishment que quiere eso. No lo haría si se correspondiera con gente que no quiere eso. Ella siente que representa un sector elitista que está muy cansado de esa gente. Que además tiene una alterativa, aunque no le moleste. Porque si sabe que hay un piquete, puede ir por otro lado. Todos tenemos cómo evitarlo con un poco de aviso. Salvo circunstancias muy imprevistas.

Lo que tienen contra esa gente es que molestan. Es que son gente que no es como ellos. Esto es lo que los domina para portarse de la forma en la que lo hacen. Para que Bullrich salga a decir, contra la Constitución, contra los derechos elementales, contra la fuente del derecho.

Es decir, usted busca el derecho por donde quiera, lo puede buscar por jurisprudencia, en la fuente del Derecho, en las fuentes históricas del derecho, en cualquier lugar de donde el derecho se nutre para hacer sus leyes: no hay manera de que no se pueda respetar a la gente que tiene, más que el derecho, la obligación moral de protestar.

Porque cuando protesta lo hace también en nombre de sus hijos, de sus amigos, de su barrio, de su pueblo.

Y esta mujer se anima a eso. Hace ocho años, hoy, mandaba 43 gendarmes contra un piquete que no existía. La palabra piquete la brotaba. Era un piquete que le inventaron a Milagro Sala. Para ir a reprimirlo, mandó a la muerte a 43 gendarmes porque viajaban en un vehículo que no estaba en condiciones.

Ahora la vamos a escuchar a ella participando de un piquete contra Milagro Sala. Y nos quedamos pensando cómo es posible que haga esto. ¿Pensará que es impune?