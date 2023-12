El Directorio de Aerolíneas Argentinas designó a Fabián Lombardo como nuevo presidente de la compañía en reemplazo de Pablo Ceriani, quien presentó la renuncia al cargo el 10 de diciembre último tras la asunción del nuevo Gobierno.



Lombardo, quien hasta el momento se desempeñaba al frente de la Dirección Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas de la compañía, también ejercerá la función de Gerente General.

"Los activos y el profesionalismo de Lombardo son valorados y reconocidos no sólo en la industria aerocomercial argentina y regional, sino también en el núcleo duro del turismo argentino, lo que permitirá continuar el camino positivo de interacción entre lo público y lo privado", opina Diego Dominelli, experto en aeronavegación comercial y titular del portal Aviación en Argentina.

"Ahora bien, lo que se viene en el corto plazo, con la derogación de las leyes que establecieron históricamente a Aerolíneas Argentinas como la herramienta para brindar un servicio en función de las necesidades del país, abre una serie de interrogantes respecto de la nueva gestión que no creo que, por ahora, tengan respuesta", aclara sin embargo Dominelli.

El flamante titular de Aerolíneas Argentinas comenzó su carrera profesional en la desaparecida aerolínea brasileña Varig, donde ocupó múltiples posiciones ejecutivas. En el año 2009 y luego de desempeñarse como director de ventas exterior en la también brasileña Gol Linhas Aéreas, se sumó a Aerolíneas Argentinas como gerente de ventas internacionales, pasando a ocupar el rol de gerente del área comercial desde 2013, en la gestión encabezada por Mariano Recalde.



Entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, volvió a la actividad aerocomercial privada en Brasil, como representante para Argentina, Paraguay y Uruguay de Tap Air Portugal y Azul Linhas Aéreas.



De regreso en Aerolíneas a partir de fines de 2019, estuvo al frente de la Dirección Comercial, Planeamiento y Gestión de Rutas desde entonces hasta la actualidad.

Lombardo se hace cargo de Aerolíneas en lo que, para muchos, es un momento de transición. El megadecreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei la semana autoriza "la cesión de acciones" de la empresa a sus empleados y anuncia la reinstalación de la "política de cielos abiertos", lo cual habilitará a empresas de matrícula extranjera puedan aprovechar rutas entre su país y el nuestro.

Esto resulta particularmente atractivo para empresas privadas de países vecinos, más que a grandes empresas estadounidenses o europeas, opinó Dominelli. "Doy ejemplos: una empresa brasileña que ya tenga la ruta San Pablo-Buenos Aires, podría pedir acceder a la ruta San Pablo-Bariloche, con escala en Buenos Aires, con lo cual en la práctica está accediendo a competir en el tramo doméstico Buenos Aires-Bariloche. Hay casos de empresas chilenas, como Sky Airlines o Latam, que también verían muy atractivo hacer este tipo de triangulaciones para operar en el tránsito doméstico argentino, quitándole pasajeros y rentabilidad a Aerolíneas".



Cabría esperar que Argentina pida reciprocidad a los países cuyas empresas aéreas, eventualmente, pidan acceder a las rutas de cabotaje de nuestro país, solicitando que la línea de bandera argentina acceda a similares facilidades aerocomerciales en sus respectivos países.

En tales circunstancias, no es un dato menor que Aerolíneas Argentinas haya quedado comandada por un profesional con sólido conocimiento en la materia. Lombardo no podrá manejar toda la política aerocomercial si no depende de él la habilitación de los cielos abiertos para firmas de matrículas extranjeras, pero sí podrá reclamar condiciones equivalentes para Aerolíneas Argentinas en el exterior.

En un contexto complicado para la actividad aerocomercial en general y para la aerolínea de bandera en particular, con un Estado que advierte por DNU que renunciará a sostenerla económicamente, el nombramiento de Fabián Lombardo al frente, por sus antecedentes, resulta, como mínimo, una propuesta interesante.