La AFIP habilitó la posibilidad de solicitar la devolución de las percepciones de Ganancias y Bienes Personales por la compra de dólar ahorro y gastos en el exterior. Esto es para las compras que fueron realizadas en 2023. No hay plazo de vencimiento para la solicitud. Pueden pedir el reintegro los empleados que no hayan sufrido retenciones en sus recibos de sueldo durante el mismo año y quienes no estén inscriptos en aquellos impuestos.

Reintegros de 2023