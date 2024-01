DOMINGO 7

CINE

Estoy bailando Tras su estreno en la Berlinale y luego de ser distinguida como Mejor Película de la Competencia Argentina del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, se estrena Adentro mío estoy bailando, el film de Leandro Koch y Paloma Schachmann que construye su relato a partir de elementos del documental pero también de la comedia romántica y la road movie. Un frustrado camarógrafo de fiestas judías, que siente rechazo hacia la religión de su familia, se enamora de una clarinetista de música klezmer y finge el rodaje de un documental sobre este estilo de música idish para pasar tiempo con ella.

A las 18, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

La montaña Pierre miente en el trabajo y decide quedarse unos días acampando en medio de la blanquecina sábana de nieve, aplicándose al berretín de la escalada. A punto de volverse a París, el protagonista se baja del tren justo antes de que arranque, echando en la mesa las cartas de su destino, abandonando carrera y profesión con la intención de iniciar una nueva vida. De Thomas Salvador, quien actúa junto a Louise Bourgoin.

A las 17.10 y 21, en el Cine Cosmos UBA, Av. Corrientes 2046. Entrada: $550.

ETCÉTERA

Lugar a dudas Un espacio de recorrido libre. Un lugar para adentrarse en el mundo de la ciencia y el pensamiento científico a través de sesenta módulos que abordan tres conceptos transversales a las ciencias exactas y naturales como son el tiempo, la información y el azar.

De jueves a domingo de 12 a 19, en el Centro Cultural de la Ciencia, Godoy Cruz 2270. Gratis.

MÚSICA

Sisters in Jazz El proyecto integrado por las cantantes Ludmila Fernández, Luciana De Rissio, Fernanda Lanza y Guadalupe Raventos inicia 2024 con un nuevo espectáculo que celebra el talento de Sarah Vaughan, una de las voces más importantes e influyentes del Jazz, en el año centenario de su nacimiento. Con Abel Rogantini en piano, Gonzalo Aldás en contrabajo y Athos García en batería. Cuatro intérpretes reconocidas y de amplia trayectoria personal, presentan un original concierto donde interpretarán algunos temas en forma individual y otros juntas, formando dúos, tríos y cuartetos.

A las 21.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $6500.

Martina Liviero La compositora, guitarrista y cantante argentina, actualmente radicada en Brooklyn se presenta en Buenos Aires. Su sonido combina orgánicamente la intimidad de la canción sudamericana con la música de cámara, el folk-pop experimental y el jazz contemporáneo.

A las 22, en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289. Entrada: $4000.

La música de El Padrino A 50 años del estreno del clásico de Francis Ford Coppola, Grisel D’Angelo cantará las piezas más icónicas de la película junto al maestro Mariano Gianni al piano. Desde el famoso “Parla Piu Piano” de Nino Rota, hasta las canciones de Johnny Fontane en la boda. Se suman al repertorio clásicos italianos de Sophia Loren, Mina, Dean Martin, Renato Carosone, Fred Bongusto y Domenico Modugno, más reconocidas piezas de jazz adaptadas a la lengua italiana.

A las 20.30, en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Entrada: desde $3000.

LUNES 8

CINE

México ‘71 El documental dirigido por Carolina Gil Solari y Carolina Fernández demuestra que el fútbol femenino en el país tiene una historia y que “no es algo que está de moda”. A partir de testimonios y de un invaluable material de archivo, cuenta la historia de un grupo de futbolistas que en 1971 representaron por primera vez a su país en un mundial. Tras falsas promesas de un empresario, al llegar a México estas mujeres descubrieron que estaban solas, sin botines, sin camisetas y sin director técnico. Sin embargo, a fuerza de goles –particularmente los cuatro que Elba Selva hizo en el partido contra Inglaterra, que terminó 4 a 1– y personalidad se convirtieron en las favoritas del público mexicano.

A las 14.40, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $400.

Auxilio Ambientada en 1930, la película transcurre en un convento que alberga un grupo de internas con enfermedades mentales. En este momento histórico, con el aval de los dirigentes de la iglesia y el estado, estas mujeres eran en realidad aisladas en contra de su voluntad por distintas causas, como cuestiones políticas, acciones de rebeldía, comportamientos que no estaban acorde con los estándares femeninos, y otros prejuicios de la época que representaban molestias para sus familias y la sociedad. Allí llega Emilia, y con ella se suman manifestaciones paranormales. Con Cumelén Sanz, Marcela Benjumea y Gerardo Romano. Dirige Tamae Garateguy.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

MÚSICA

Hello, Duke! El Swing Summit Trío cumple un año de shows ininterrumpidos y en enero lo celebra todos los lunes dedicados a Duke Ellington, uno de los compositores fundamentales del jazz. Con Manuel Fraga en piano, Pablo Motta en contrabajo y Oscar Giunta en batería, el Swing Summit Trío lleva más de una década de presentaciones en todo el país y en el circuito de jazz de Buenos Aires.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $5500.

ARTE

Catorce El título de esta muestra iba a ser 14 Almas. Se habló luego con los artistas para cambiarlo por Catorce. No solo podía ser un mejor título en un sentido estético y concreto sino que también contiene un carácter conceptual más a fin con la idea de la selección. No es una exposición de teoría sino de un grupo de individualidades unidas por talento y originalidad. Para el organizador Fabián Burgos esas fueron las motivaciones que mantuvo al elegir las obras y los artistas. Exponen Emilia Tessi, Juan Flesca, Ruy Krygier y Manuel Moreno, entre otros.

De lunes a viernes de 14.30 a 19, en Galería Cecilia Caballero, Suipacha 1151. Gratis.

ETCÉTERA

La Bomba de Tiempo Los emblemáticos tambores de La Bomba no descansan. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas. Cuando La Bomba explota, un verdadero ritual de ritmo y baile se apodera de todos. Un espacio para conectar con el movimiento, la energía y el disfrute. Los lunes Bomba se transformaron en un clásico y hoy lo celebran recibiendo el 2024 con todo.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $3200.

MARTES 9

TEATRO

Fuck me Llega a Buenos Aires la obra consagratoria de la bailarina y coreógrafa Marina Otero. Fuck me es la tercera parte de Recordar para vivir, proyecto a través del cual Otero propone construir una obra sobre su vida hasta el día de su muerte. La pieza fue gestada para ser interpretada por ella misma, pero esto se vio impedido por una severa hernia de disco. “Siempre me imaginé ocupando el centro de la escena, como una heroína vengándose de todo. Pero el cuerpo no me dio para tanta batalla. Dejo mi lugar a los intérpretes. Voy a mirar como le prestan su cuerpo a mi causa narcisista”, concluye la artista.

A las 20.30, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: desde $9500.

El cuarto de Verónica La acción transcurre en Boston donde Susan, de 20 años, es abordada mientras cena con su novio en un restaurante por una encantadora pareja de ancianos que se muestra impresionada por el parecido de Susan con Verónica, fallecida hace mucho tiempo. Susan y su novio acompañan a la pareja hasta la mansión para ver el retrato de Verónica y comprobar el parecido. Allí comienza esta intrigante pesadilla con un final inesperado. Con Silvia Kutika, Luis Porzio, Laurentino Blanco y Tania Marioni. Dirige: Virginia Magnago.

A las 21, en el Teatro Metropolitan, Av. Corrientes 1343. Entrada: $10000.

ARTE

Visita Sívori Se propone un recorrido por la primera muestra antológica que la institución dedica a Eduardo Sívori, uno de los pioneros del arte argentino. Con curaduría de Laura Malosetti Costa y Carolina Vanegas Carrasco, la exposición está integrada por 200 obras, fotografías, documentos y objetos personales, entre los que se cuentan pinturas, dibujos, acuarelas, gouaches, grabados y afiches creados por Sívori y algunos de sus discípulos. Martes y sábados de enero a las 16, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av del Libertador 1473. Gratis.

Carnavales y resistencias La muestra de Emilio Haro Galli hace un recorrido por parte de la producción plástica de este artista norteño que, a través de los lenguajes de la pintura, la cerámica, el dibujo y el grabado, invita a habitar la potencia de los rituales y luchas de su tierra. Desde un presente situado, en Tilcara, bajo la concepción de un tiempo circular en la continuidad y reinvención de la imaginería popular andina, las obras de Galli sumergen en los rituales de la celebración a la Pachamama en agosto, puertas adentro, y su contracara, el Carnaval, fiesta pública que desborda las calles de los poblados de la Quebrada.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

CINE

El teorema Marguerite es una brillante estudiante de matemáticas de la prestigiosa Escuela Superior de Lyon. Todo parece ir perfectamente mientras prepara la exposición de su tesis. En el día clave, un error pone su situación al borde del abismo y hace tambalear todas las certezas de su planificada vida. Marguerite entonces decide dejar todo y empezar de nuevo. Este es el tercer largometraje de la cineasta Anna Novion (que saltó a la fama en la Semana de la Crítica con Les Grandes Personnes).

A las 17.45, 19 y 21.10, en el Cine Arte Cacodelphia, Roque Saenz Peña 1150. Entrada: $1500.

MIÉRCOLES 10

MÚSICA

Mi Amigo Invencible La banda mendocina de pop rock acaba de soltar “Todo lo que tengo”, el primer adelanto de su noveno disco de estudio. 2023 fue el año de la gira enfocada en Isla de oro, álbum que los llevó por ciudades de México, Chile, Perú, Colombia y Uruguay. Ese disco también pasó por los festivales Music Wins 2022 y el Primavera Sound Buenos Aires 2023. El sexteto se presentará en el ciclo Camping Bariloche, en lo que será su primer show de la temporada. Lo hará junto al dúo Ainda. El calendario del nuevo año sigue en febrero en Buenos Aires en el Festival Buena Vibra.

A las 18, en Circe Club de Lago, Av. Exequiel Bustillo 14.5, San Carlos de Bariloche, Río Negro. Entrada: desde $6000.

ETCÉTERA

Verano Planeta Felipe Pigna, el autor que más veces ha participado del Ciclo en todos estos años, estará en Mar del Plata presentando Los Güemes, una biografía fascinante en la que el autor, les devuelve al gran Martín Miguel y a los suyos la dimensión épica de una gesta destinada a trascender, no solo en la historia argentina, sino también en la de todo un continente. La virtualidad se mantendrá en Verano Planeta 2024 y quienes no puedan asistir a las charlas en vivo podrán seguir su desarrollo a través del canal de YouTube del Grupo Planeta

A las 20, en el Hotel Costa Galana, Av. Patricio Peralta Ramos 5725, Mar del Plata. Gratis.

ARTE

La colección de Francisca Esta muestra de Emilia Molina comprende una serie de piezas sonoras realizadas con diversos materiales textiles, que a su vez se divide en dos, Ropa de Mesa y Acolchados. En ambos casos, las imágenes son diseños para bordado en punto cruz que la artista extrajo de la colección de revista Labores de su bisabuela Francisca. Al heredar la colección, tomó contacto con este tipo de publicaciones en las que pudo apreciarse de manera constante la relación labores-mujeres como la conocemos históricamente, a saber: las labores de la aguja como dispositivo disciplinario y orientado a la performatividad del género mujer, específicamente del ama de casa.

De miércoles a domingo de 15 a 20, en el Centro de Arte Sonoro, Riobamba 985. Gratis.

Geometría háptica Puede hacerse la visita guiada de esta selección de obras con curaduría de Debra Pereiro Wuiovich. La muestra propone un acercamiento sensible del espectador en el que el ojo y su cualidad háptica se convierten en un medio de exploración. En palabras de su curadora: “Las obras seleccionadas presentan técnicas y materiales que exceden el ideal de perfección asociado a la geometría planimétrica y dotan a las piezas de una dimensión táctil, creando texturas visuales”.

A las 18, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Gratis.

CINE

Expuesta Eduardo Raspo (Tatuado) dirige el documental dedicado a la vida y obra de Andy Cherniavsky, la gran fotógrafa del rock nacional durante las tres décadas más importantes y ricas de su historia. El concepto y ejecución de la película es directo y tradicional: es la propia homenajeada quien relata a cámara su biografía, deteniéndose en hitos y anécdotas, placeres y dolores, todo ello ilustrado por imágenes icónicas y también las otras, las inéditas.

Disponible a través de Cine.AR. Entrada: $400.

JUEVES 11

TEATRO

Nada que no quieras Esta es la historia de cuatro mujeres que han naturalizado la infelicidad. Emilia acaba de jubilarse. Ambiciona disfrutar la última etapa de su vida con la tranquilidad de haber cumplido con todo lo que debe cumplir una buena profesional, una buena madre y una buena esposa. Sin embargo, la inesperada visita de su hermana Nora, la de su hija Brenda, y la de su mejor amiga Diana –víctima de un hecho delictivo que la sorprendió en su hogar–, la enfrentará a una realidad. Una obra con dirección de Corina Fiorillo y protagonizada por Mirta Busnelli, Inda Lavalle, Miriam Odorico y Adriana Ferrer.

A las 20, en el Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $9000.

MÚSICA

Benjamin Biolay Uno de los artistas contemporáneos más importantes de Francia llega a Argentina. Cantautor, compositor, productor, arreglador y actor, este multifacético y talentoso artista regresa a Buenos Aires con un solo show. Considerado por la crítica el legítimo sucesor de la Chanson francesa, en especial de Serge Gainsbourg, su estilo mezcla pop y jazz, con arreglos intimistas y en ocasiones sombríos.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $15000.

Nana El show de la cantante francesa propone un viaje pastoral a través tiempos y estilos musicales. Con clásicos del jazz en su versión francesa, boleros con toque parisino, canciones poco conocidas del Cabaret francés y otras propias, la cantante y actriz nos invita a una noche exótica, sentimental y sensual. La acompañan dos músicos imprescindibles: el pianista Mariano Sarra y el trompetista Daniel Mayor. A este picnic chic y musical se sumarán sorpresas.

A las 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $4500.

CINE

Los siete samurais Se presenta un ciclo especial dedicado a Akira Kurosawa, uno de los más célebres directores de la historia del cine. Se verá en fílmico una selección de sus películas más significativas. Hoy podrá verse Los siete samurais. Según Villegas López, “Kurosawa trata de lograr la simbiosis total de lo tradicional y lo actual, nervio vivo de la evolución de su patria. Este film narra la defensa de un poblado, realizada por estos guerreros clásicos, convertidos en mercenarios por la desintegración nacional de la época. Esa simbiosis es también moral y social, y está magistralmente desarrollada bajo su espléndida superficie de acción y aventuras”.

A las 19, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

ETCÉTERA

Palabras en el desierto Se presenta el libro de Eduardo Mosches, los poemas de quien mira la vida desde la fascinación y la ternura. Acompañarán al autor: Graciela Aráoz, Agustín Mazzini y Hugo Muleiro. Espectáculo tanguero: Diego Amorín y Cecilia Capello.

A las 18.30, en la Librería del Fondo de Cultura Económica, Costa Rica 4568. Gratis.

César González El escritor, poeta y cineasta presenta su novela El niño resentido, que acaba de publicarse por Reservoir Books.

A las 19, en Librería Sudestada, Tucumán 1533. Gratis.

VIERNES 12

ETCÉTERA

A 18 minutos del sol Con curaduría de Javier Villa y Marcos Krämer, esta exposición aborda la observación astronómica y el acceso al espacio exterior como ejes para activar un diálogo entre la imaginación artística y la exploración científica. Se accede al espacio exterior desde tres perspectivas diferentes e interconectadas: la ciencia, las cosmologías indígenas y la espiritualidad. En torno de cada uno de estos centros de interés orbitan más de noventa artistas argentinos de territorios y generaciones distintas que establecieron conexiones profundas con las cosmovisiones del cielo, con perspectivas y objetivos propios.

De lunes a viernes de 11 a 19, sabados, domingos y feriados hasta las 20, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $500.

Qué olor Después de consolidarse como uno de los programas de radio más delirantes del streaming nacional, Charo López y Noelia Custodio llevan su show al teatro, para continuar con sus aventuras que continúa sumando oyentes. Con lenguaje propio y dixits y secciones icónicas, las comediantes ofrecen una emisión muy especial con público.

A las 21, en el teatro Picadilly, Av. Corrientes 1524. Entrada: $7000.

La Puto Primera fiesta del año a puro calorcito y perreo furioso. Suenan los mejores hits de los 90s y 2000s, Britney Spears, Madonna, Christina Aguilera, Lady Gaga, Spice Girls, Shakira, Lali, Emilia, La Joaqui, Tini y más. Además vuelve la pasarela abierta con premios y las dragas más icónicas.

A las 23.55, en el Club Cultural Matienzo, Av. Juan B. Justo 2959. Entrada: $1500.

CINE

Juana Banana En las calles transita un cuerpo a las corridas: una masa de emociones llamada Juana, actriz cordobesa que, entre castings fallidos, los consejos de su mentor y una relación deshilachada, busca una señal de trascendencia y luz. Se entrega a un recorrido intenso por una ciudad abierta a la aventura. La película de Matías Szulanski (Astrogauchos) nos lleva por un sendero en el que toda risa, llanto y fantasía son bienvenidos; pero también muestra las huellas de una insatisfacción que no siempre puede expresarse con palabras. Con Julieta Raponi, Jenni Merla y Franco Sintoff.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

MÚSICA

Calato + DJ Aquarian El cuarteto experimental porteño toca en vivo por primera vez en más de cuatro años presentando su nuevo disco John Cage x Calato, editado por el prestigioso sello suizo HatHut. El concierto incluirá improvisaciones y composiciones abiertas de distintos momentos de la carrera del grupo. Formado en 2010 y con tres discos editados, Calato mezcla free jazz, punk y noise. Está integrado por Javier Areal Vélez, Jorge Espinal, Agustín Genoud y Pablo Verón.

A las 19, en el Patio de la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.



TEATRO

Querido Evan Esta es la historia de un joven solitario con trastornos de ansiedad que se enfrenta a una situación inesperada que lo llevará de un momento para otro a transformarse en un fenómeno viral. Un relato inspirador, disruptivo y actual que narra un camino lleno de malentendidos que ayudarán a Evan a descubrirse a sí mismo, abrirse al mundo y encontrar una salida tanto para él como para el entorno que lo rodea.

A las 20.15, en el teatro Maipo, Esmeralda 443. Entrada: desde $9000.

SÁBADO 13

CINE

Los tallos amargos El éxito de Los delincuentes es la excusa para recorrer algunos hitos del prolífico género negro argentino. El recorrido incluye Apenas un delincuente y La parte del león, que quizá sean las dos películas más cercanas al film de Moreno, pero hay mucho más para descubrir. Hoy será el turno de Los tallos amargos, de Fernando Ayala. Con Carlos Cores, Aída Luz y música de Astor Piazzolla. Un periodista recibe una propuesta de trabajo que le dejará ganar dinero fácil estafando a la gente por correspondencia, al inicio todo parece resultar a la perfección, pero luego comenzarán los problemas.

A las 23.59, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2000.

MÚSICA

Boom Boom Kid Después del clásico de navidad que funciona casi como cábala anual, la banda se estará presentando nuevamente para festejar el cumpleaños de Nekro. El cantor, escritor y dibujante cuenta con más de 300 canciones grabadas en más de veinte discos, vinilo, cassettes, singles y cds, todos editados por su propio sello Ugly Records. Desde el 2001 está junto al Chelo Vidal y el Pelado Lopez y apoyado en las guitarras de Javi Marta. Boom Boom Kid es hardcore, rock, pop, punk rock, cha cha cha. Una banda difícil de encasillar.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $4000.

Los Bicis El grupo de Moreno recibe 2024 repasando música de sus discos anteriores y presentando parte de lo que será su nuevo EP, con lanzamiento previsto para marzo. Los Bicis es una banda formada a principios de 2012 y está integrada por Ramiro Joaquín Gómez en voz y guitarra eléctrica, Sergito Giordano en batería, Riqui Gómez en bajo, Damián Malusardi en guitarra eléctrica y Ramiro Martín en guitarra acústica. Han compartido escenarios con Javier Calamaro, Francisco Bochaton, Edu Schmidt, Viva Elástico, Abril Sosa, entre otros.

A las 21, en Despacho Cervecero, Dr. Asseff 93, Moreno. Gratis.

Fernando Ruiz Diaz Festeja su cumpleaños con un show irrepetible y algunas sorpresas. El cantante, compositor y guitarrista argentino celebra arriba del escenario. Luego de consagrarse como frontman de Catupecu Machu, el músico formó un nuevo proyecto llamado Vanthra en 2017.

A las 21, en el teatro Vorterix, Av. Federico Lacroze 3455. Entrada: $10000.

ARTE

Desmadres Se exhiben afiches ilustrados tipográficos montados a través del paste-up, una de las técnicas del arte callejero basada en la composición de imágenes y textos sobre una superficie para luego pegarla sobre una estructura. Los afiches se ubican en el espacio de manera desordenada y caótica, generando una instalación lúdica.

En el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ETCÉTERA

Sonidos en el viento Las obras de arte invitan a realizar un viaje sonoro a través de arlequines, barcos, floridos paisajes y seres imaginarios. Visita participativa con actividad en sala, propuesta especialmente para las infancias. A cargo de Inés Alvarado, Pablo Hofman, Gisela Witten, Janette Gómez Jolis e Isabel Santana Goitía.

A las 17, en el Museo Nacional de Bellas Artes, Av del Libertador 1473. Gratis.





