Anahí Rizzo, la hija mayor del actor Raúl Rizzo, fue encontrada muerta este jueves en su departamento del barrio porteño de Constitución. La mujer, de 34 años, se encontraba con su pareja cuando comenzó a tener dificultades para respirar y sufrió un paro cardíaco.

Según se informó, la mujer se encontraba en su vivienda —un departamento ubicado en la calle Luis Sáenz Peña al 1700, en Constitución— con su marido. En un momento, comenzó a sufrir dificultad respiratoria, vómitos y tuvo un paro cardiorespiratorio.

Su marido intentó ayudarla y llamó a la emegencia médica, pero no pudieron hacer nada para salvarla. También arribó al lugar personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad, tras un llamado al 911.

El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía Criminal número 28, a cargo del doctor Escarselia y se labraron actuaciones por "muerte dudosa".

Anahí era la hija mayor de Rizzo y de Isabel Quinteros, una actriz de El Salvador. La pareja, que se separó hace dos décadas, también tuvo otra hija, Camila.

Trabajaba en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria de la Secretaría de Trabajo. Sus compañeros de ATE la despidieron con una emotiva publicación en sus redes sociales, donde destacaron su "activa participación en la lucha por la reincorporación de cientos de compañeros despedidos" en marzo de 2016. Y recordaron su "sensibilidad, compañerismo y solidaridad", resaltando su "valentía y creatividad en la lucha diaria".

El texto de la despedida a Anahí Rizzo:

HASTA SIEMPRE ANAHÍ, NOS QUEDAMOS CON TU SONRISA



Todavía aturdidos/as y conmocionados/as por el dolor, informamos a nuestrxs compañerxs del fallecimiento en su domicilio de nuestra querida compañera Anahí Rizzo Quinteros, trabajadora del SECLO, afiliada y militante de nuestra ATE-Trabajo.Mientras escribimos estas líneas no podemos dar cuenta de esta tremenda noticia que debemos compartir. Nos resulta completamente inaceptable la prematura partida de Anahí, con quien compartimos numerosos momentos de lucha, tristezas y alegrías.En marzo de 2016 Ana fue despedida de nuestro Ministerio, junto a cientos de compañeros y compañeras de todo el país. Desde el primer momento se sumó a la Comisión de Despedidos/as y, junto a muchxs otrxs compañerxs, fue activa protagonista de la lucha por la reincorporación, objetivo que meses después logramos conquistar luego de una pelea inclaudicable y a brazo partido por recuperar los puestos de trabajo.Quienes tuvimos la suerte de compartir sus días, recordaremos en todo momento su sensibilidad, compañerismo y solidaridad, que la transformaban en una compañera indispensable para cada espacio que habitó.Quienes peleamos a su lado, extrañaremos su claridad, valentía y creatividad en la lucha cotidiana. Anahí encontraba la manera de afrontar los momentos más duros con alegre rebeldía, contagiando a todxs a su alrededor. Aunque sabemos que, por estos días, estaba muy angustiada por el contexto de incertidumbre y ataques a lxs trabajadorxs que estamos atravesando.Más allá de las razones clínicas de su partida, para nosotros y nosotras no hay ninguna duda acerca del contexto vivencial de angustia en que su absurda pérdida se produce, y eso nos marca a fuego. No lo olvidaremos ni un solo minuto en el tiempo por venir, y redoblaremos nuestra fuerza para luchar contra las causas de ese pesar que atraviesa a nuestro pueblo.Ana querida, nos destroza el alma tu partida pero nos permitimos quedarnos con tu sonrisa y tu mirada. Y te aseguramos que nos haremos más fuertes en la lucha.Compañera Anahí Rizzo Quinteros, ¡hasta la victoria siempre!



Junta Interna ATE-Trabajo







