El presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, se mostró optimista de cara a los cambios en el proyecto de ley ómnibus que anunció este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo, y exhortó a la oposición a acompañar el paquete de reformas del oficialismo.

En esa línea, el legislador oficialista reveló que el Ejecutivo podría insistir con la delegación de facultades extraordinarias por dos años prorrogables por dos años más: "Quizás ahora, con el retiro del paquete fiscal, acepten el dos y dos", declaró Zago en AM750.

Por falta de apoyos en el recinto, el oficialismo debió recular en algunos puntos del megaproyecto que no pasaban el filtro del Congreso. La quita del paquete fiscal dejó afuera de la discusión a la reforma de la fórmula jubilatoria, las retenciones agropecuarias e industriales, el blanqueo, la moratoria y la modificación en Ganancias y Bienes Personales.



Sin embargo, quedan en el texto la delegación de facultades extraordinarias, un punto especialmente sensible para la oposición, las privatizaciones, desregulaciones y las reformas en educación, cultura y seguridad.

"Esperemos que cuando descubran que no hay gato encerrado, nos acompañen. Lo único que pretende el Gobierno es sacar el país adelante", manifestó el presidente del bloque de La Libertad Avanza en diálogo con Toma y daca.



Por último, habló sobre el escándalo del dictamen blue y dijo: "Sturzenegger no pertenece al gobierno, que esté sentado en un departamento o en un bar, eso no significa que yo me siente a tomar un café para intercambiar cuestiones”.