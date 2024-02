El diputado nacional y exsecretario del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, insistió en "cerrar" los medios públicos porque "son un gasto para la Argentina" y "no son una inversión" luego de conocerse el decreto firmado por el Gobierno nacional que dispuso la intervención de la agencia Télam, Radio y Televisión SE., el portal Educ.Ar y la empresa de Contenidos Públicos por el plazo de un año.



Lombardi, que encabezó un ajuste castigador en los medios de comunicación estatales y lideró el desguace en Télam con el despido de 357 trabajadores - se lograron 241 reincorporaciones-, aseguró en declaraciones radiales que esa agencia, la TV Pública y Radio Nacional "hay que cerrarlos directamente, soy un poquito más drástico", al ser consultado sobre si había que privatizar los medios públicos.

"Son un gasto para la Argentina, no son una inversión" insistió, y agregó que "hoy el costo que tienen no tiene ninguna relación con el esfuerzo que hacemos todos los argentinos para llegar al equilibrio fiscal. No estoy de acuerdo con privatizarlos, hay que cerrarlos".

Por último, el Secretario de Movilización PRO opinó que "lamentablemente cuando los tenés en manos del Estado es un contrasentido, no son democráticos".

Medios públicos intervenidos por decreto

El Gobierno nacional dispuso este sábado mediante un decreto la intervención de la agencia Télam, Radio y Televisión SE., el portal Educ.Ar y la firma de Contenidos Públicos por el plazo de un año y designó como interventor a Diego Chaher y como interventor adjunto a Diego Marías.

La resolución 117/2024, que aún no fue publicada en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Javier Milei y el ministro del Interior Guillermo Francos.

El decreto dispone la intervención fijada por el plazo de un año y los funcionarios designados tomarán el rol de los directorios de los medios estatales. Estos serán el portal Educ.Ar, la agencia de noticias Télam, Radio y Televisión Argentina (contiene la TV Pública, Radio Nacional y FM estatales) y la empresa de Contenidos Públicos (contiene las señales Encuentro, Paka Paka, DeporTV, Acua Mayor y Acua Federal, el Polo de Producción Audiovisual y el Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino).

A pesar de que el plazo de intervención es por 12 meses, la normativa destaca que dicho período podrá "ser prorrogado por única vez" por la Jefatura de Gabinete de Ministros, comandada por Nicolás Posse.

En los considerandos del decreto, el Gobierno precisa que "a los fines de una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público, resulta necesario efectuar una profunda reorganización de las empresas públicas" y que "a los efectos de llevar a cabo una transformación en los medios públicos resulta menester disponer la intervención de las mencionadas sociedades con el fin de definir su conducción y contribuir a optimizar la eficacia y eficiencia de las acciones que cumplen".

