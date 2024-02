La semana pasada la titular del Ministerio de Capital Humano había rechazado atender a las organizaciones sociales que pedían por la falta de insumos para los comedores comunitarios. Sandra Pettovello había reclamado atender "cara a cara" con los que tenían hambre para no tratar con los intermediarios, como definió a la UTEP. Sin embargo, la ministra --que no atendió a los miles que ayer se apiñaban para pedir comida-- firmó un convenio de asistencia alimentaria con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (Aciera) en la Fundación “Promesa Eterna” en la localidad de José C. Paz que recibirá 177 millones de pesos para que "como intermediarios" asistirán a más de 36 mil personas.

El vínculo del gobierno de Milei con este sector religioso es más que estrecho y hasta estratégico. De hecho, LLA tiene tres diputados nacionales que provienen del mundo evangelista. Nadia Márquez es una de las integrantes del bloque libertario y es hija de Hugo Márquez, a la sazón vicepresidente de Aciera.