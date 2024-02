Una mujer de 75 años y un hombre de 82 murieron hoy a causa del derrumbe ocurrido en una vivienda en el barrio porteño de Caballito, mientras otro fue rescatado de entre los escombros y trasladado para su asistencia al Hospital Durand, informó la Policía de la Ciudad.



El segundo cuerpo fue hallado esta tarde por perros buscadores de la brigada K9 de la Policía de la Ciudad, en la misma vivienda y bajo los escombros del derrumbe. Se trata de Nélida, de 75 años, y de Ramón, de 82, que habitaban en la misma casa del PH derrumbado. La Policía no dio a conocer sus apellidos porque sus familiares aún no fueron notificados.

Respecto a la persona que fue trasladada al Hospital Durand, del Parque Centenario, se trata de un vecino de otro departamento del PH, de 80 años, identificado por la Policía de la Ciudad como Julio Ricardo.



El derrumbe, registrado en la avenida Pedro Goyena 557, llevó al Gobierno porteño a montar un operativo de emergencia que asistió a once personas, entre ellas dos menores. Una llamada al 911 alertó sobre el derrumbe en el primer y el segundo piso de una propiedad horizontal sobre esa avenida, lindera a una obra en construcción, hasta donde se desplazó el SAME y personal de bomberos como parte del operativo de emergencia montado.



Perros rescatistas de la división K9 hallaron a los fallecidos entre los escombros tras el colapso, que se produjo antes de la tormenta que se abatió por sobre gran parte de la ciudad, indicaron fuentes del gobierno porteño. Los rescatistas informaron además que "ocho obreros que habían quedado atrapados en el derrumbe fueron socorridos sin lesiones y quedaron a resguardo". Minutos después de llegar al barrio, Alberto Crescenti, titular del SAME, confirmó a Télam que fueron rescatadas siete personas, dos de ellas menores. Sin embargo, Crescenti aclaró que continuaban las tareas de remoción de escombros.



El titular del SAME detalló que el despliegue contempló "23 ambulancias del sistema, psicólogos, psiquiatras y montaje de triage". Voceros de la administración porteña señalaron que la obra lindera "estaba registrada con permiso del Gobierno de la Ciudad con inicio en agosto de 2023 y estaba en la etapa de excavación".



A su vez, las mismas fuentes detallan que "la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó por última vez el 5 de diciembre" la construcción en el barrio de Caballito, cercana a la intersección de las avenidas Pedro Goyena y José María Moreno".



Por su parte Claudio, un vecino de los departamentos del PH que se derrumbó, sostuvo al canal de noticias C5N que "el resto de los vecinos fue evacuado por los techos", agregó que "el derrumbe pudo haberse producido por la obra en construcción" y recordó que "hay un juicio porque a tres o cuatro días de iniciarse la obra, el departamento 7 está en juicio y se hicieron denuncias permanentes en el Gobierno de la Ciudad".



Luego recordó a los medios que la última "fue realizada el viernes pasado porque se venían rajando los pisos y la medianera". Esta mañana, incluso, explicó que apareció "una nueva rajadura y una vecina lo puso en el grupo de WhatsApp que tenemos, y a los diez minutos se derrumbó". "Esto se denunció muchas veces y nadie hizo nada. No hubo eco, y así terminamos", concluyó.