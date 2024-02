Empresarios del transporte cargaron contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y aseguraron que “si no se recompone la cuenta de subsidios, no hay forma de continuar operando”. Además, enfatizaron que si no se revierte la situación comenzarán a reducir las frecuencias. No descartan otra fuerte suba y llevar el boleto a $1.000 en el AMBA.



En declaraciones a la Radio AM750, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), reclamó que "se recompongan los ingresos de las empresas para hacer frente a las paritarias", que en el sector se firmaron hace dos semanas. Además, este miércoles los empresarios del sector le enviaron una carta documento al ministro Caputo donde informaron que podrían reducir frecuencias si no se depositaban los subsidios.

“Necesitamos que se recompongan los ingresos también para absorber toda la inflación que hemos tenido desde ese entonces que no está incorporada en los costos”, dijo Fussaro, quien explicó que "la tarifa solo cubre el 20 por ciento del costo". "Incluso con el aumento que hubo. Si no se recompone la cuenta de subsidios, no hay forma de continuar operando”, advirtió.

En este sentido, aseguró que, de forma inmediata, lo que está en juego es la posibilidad de pagar las nuevas paritarias a los trabajadores del transporte o de, llegado el caso, pagar los sueldos en marzo. “Hoy el costo es de $1000 promedio, de los cuales percibimos $200 por tarifa y otros $400 en subsidios. No faltan $400 para cubrir el costo. Por eso los servicios se deterioran y no podemos hacerle frente a la paritaria”, apuntó.

Y añadió: “El martes que viene hay que pagar un no remunerativo y el dinero no está. Y el cuarto día hábil hay que pagar las nuevas paritarias y tampoco están los fondos”.