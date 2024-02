El conflicto entre el gobierno nacional y las provincias escala todos los días y el Presidente Javier Milei, lejos de intentar buscar soluciones, sigue con las agresiones a los gobernadores sin ningún tipo de filtro. A Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, este domingo lo calificó de "pobre chico que no está en condiciones de leer un contrato", y dijo que tiene "una precariedad intelectual muy grande". Los gobernadores patagónicos tuvieron un encuentro este fin de semana y adelantaron que el miércoles no saldrán barriles de petróleo de la provincia y que evalúan hacer "un corte de suministro todos juntos", si no hay una respuesta de Nación. En Casa Rosada indicaron a este diario que se trata de "un problema local del gobernador", y que, por ahora, no están pensando en una intervención federal. La situación, en tanto, también generó un fuerte choque al interior de Juntos por el Cambio, partido al que pertenece Torres.

Además del corte de suministro que el gobernador chubutense anticipó que ocurrirá este miércoles, Torres adelantó en una entrevista que el 7 de marzo habrá una reunión del parlamento patagónico en Puerto Madryn, al que asistirán todos los legisladores nacionales y los gobernadores, y que están trabajando en distintos proyectos para presentar en el Congreso en el marco de una "agenda de desarrollo regional", que incluirá la creación de una "empresa patagónica de energía".



Interna cambiemita

La situación, más allá del conflicto entre las provincias y la Nación, generó un cruce al interior de JxC entre los gobernadores que firmaron el comunicado de respaldo a Torres, Patricia Bullrich —que juntó firmas para un documento crítico a los gobernadores cambiemitas—, y Mauricio Macri, que aún no se pronunció.

Los gobernadores de JxC el viernes lanzaron un comunicado de apoyo a Torres (incluso con la firma del jefe de gobierno porteño Jorge Macri), pero después de eso la ministra de Seguridad dijo que "ningún miembro del PRO puede estar de acuerdo ni validar la amenaza de confiscar propiedad privada", y que era "obsceno hacer esa amenaza", en referencia a los dichos de Torres.

En esa línea, este domingo desde Washington, Bullrich estuvo juntando firmas al interior de su espacio para publicar un comunicado en el que hace "un llamado a la cordura a todos quienes comparten nuestra visión", cuestionando el accionar de los gobernadores.

Versiones cruzadas entre Nación y Chubut

Luego de los agravios e insultos que Milei propinó a Torres y al resto de los gobernadores —dijo, entre otras cosas, que los mandatarios provinciales electos por el voto popular son "seres despreciables que la gente detesta"— el ministro del Interior Guillermo Francos salió a dar una respuesta que pretendió tener un tinte institucional.

Francos dijo que el 22 de febrero el ministro de Economía de Chubut le había enviado una nota solicitando "una nueva operación de endeudamiento consistente en la emisión de un bono destinado íntegramente a la cancelación del saldo de la deuda que mantiene la provincia con el FFDP", y que, contrariamente a lo que dijo el vicegobernador Gustavo Menna, ellos le respondieron con un mail el 23 de febrero "requiriéndole la documentación necesaria para avanzar con la operación de emisión solicitada, conforme a la normativa vigente". El ministro puntualizó que aún estaban aguardando una respuesta de la provincia y que, una vez que respondan, lo analizarían y enviarían al Ministerio de Economía "como corresponde".

La respuesta no tardó en llegar. El vicegobernador de Chubut desmintió a Francos, sumando una nueva devaluación de la palabra del ministro. "Es falso. El pedido data del 18/12/23. Los vencimientos de diciembre de 2023 y enero de 2024 fueron diferidos, lo cual demuestra que pueden hacerlo. Retuvieron la coparticipación de febrero del 2024 en represalia por la demanda contra la suspensión del Fondo Compensador del Transporte", denunció Menna.

Luego, el vicegobernador subrayó que también es falso que el ministerio del Interior le haya enviado un mail al ministro de Economía del Chubut. "Ese mail no existió", remarcó y añadió: "No dilaten la autorización para que Chubut emita deuda más barata y cancele esta deuda usuraria gestada por el Gobierno de Fernández y Massa (que usted integró como representante en el BID) y el anterior Gobierno Provincial".

Por último, Menna volvió a cuestionar a Francos: "Usted tampoco respondió la presentación del 16/2/24 en la cual se reiteraba el trámite de autorización para la emisión de títulos con mejores condiciones para precancelar el FFDP. O tiene pésima asistencia administrativa o pisa las presentaciones por represalia", indicó y aclaró que no están teniendo diálogo con Nación porque a ellos no los reciben.



¿Intervención federal?

Una de las versiones que corrió a lo largo de la jornada fue la posibilidad de una intervención federal por parte del gobierno nacional. Consultado sobre ese tema, Milei dijo que "se seguirán los pasos legales que determine la Justicia". Más tarde, sin embargo, empezó con una seguidilla de likes y retuits en las redes sociales que indicaban que iría en esa línea. Primero le dio like a un usuario que escribió: "Jujuy necesita intervención federal ya".

Después retuiteó uno que decía: "La Constitución Nacional pone en manos del Presidente Milei los instrumentos legales para evitar que los actos de algunos gobernadores, creando conmoción interior, pongan en peligro a las autoridades constituidas", y citaba el artículo 23 de la CN que dice que "en caso de conmoción interior o ataque exterior (...) se declarará en estado de sitio la provincia quedando suspendidas las garantías constitucionales".

Uno de los funcionarios de su mayor confianza, sin embargo, aseguró en diálogo con este diario que una intervención federal se haría "en el momento que en una provincia no se respete el sistema representativo, republicano y federal, como establece la Constitución. Nunca antes". Y agregó: "Por ahora", no sería el caso de Chubut.

"Por ahora lo único que sugirió el gobernador era que iba a robarle la producción a las empresas locales", analizan en Casa Rosada y consideran que Nación no intervendrá salvo que así lo requiera el poder Judicial. "Es un problema local del gobernador", repiten y resaltan que para refinanciar la deuda "deben cumplir determinados requerimientos técnicos que no cumplían antes y que tal vez ahora sí".

Los agravios de Milei y la respuesta de Torres

Torres, en tanto, ya adelantó que el miércoles no saldrán los barriles de petróleo de la provincia y aclaró que no se trata de una decisión personal. "Toda la ciudadanía, las cámaras empresariales, los sindicatos y hasta los centros de jubilados estamos hartos de que nos falten el respeto y de que nos quieran desfinanciar deliberadamente para intentar disciplinarnos", argumentó en un canal televisivo. Luego agregó que "lo que va a ocurrir, seguramente este miércoles, es que se interrumpa la producción no solo en Chubut, sino en todos los yacimientos del país, pues está claro que si pueden con nosotros van por todos".

Horas antes, desde Washington, Milei había culpado a los gobernadores por "destrozar" la ley Bases en la Cámara de Diputados e intentó justificar el no envío de fondos a la provincia de Chubut. Luego, agredió a Torres: "Yo no tengo la culpa de que el chico no pueda emplear un texto y comprenderlo. Evidentemente, es una víctima del deterioro de la educación argentina". En cuanto a los gobernadores que apoyaron al chubutense, lamentó que "los firmantes" quedaran "del mismo lado" que los mandatarios peronistas de Buenos Aires, Axel Kicillof, y de La Rioja, Ricardo Quintela.

