Apenas doce días después de haber sido confirmado en el cargo, el subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Daniel Ibáñez, renunció este martes aduciendo "cuestiones de índole estrictamente personal". En la carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Industria, Juan Pazo, el ex funcionario agradeció la confianza por haberle asignado "tan prestigioso cargo". Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la actividad de las pymes industriales se desplomó 30 por ciento en enero respecto de igual mes de 2023, lo que no hacía fácil la tarea para Ibáñez. Menos de dos semanas atrás, cuando había quedado oficializado en el puesto, el Ministerio de Economía sostenía que su designación destacaba "el compromiso del Gobierno con el desarrollo económico del país".

Subsecretario Pyme, afuera