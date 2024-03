El aumento de sueldo otorgado por decreto al presidente Javier Milei y a quienes ocupan cargos jerárquicos del Ejecutivo se anuló este lunes por... otro decreto.



Sucede que la fuerte polémica desatada en torno a las subas de hasta el 48% en los salarios del primer mandatario, la vicepresidenta y los miembros del Gabinete, que ya habían entrado en vigor, dejó al Gobierno que predica contra "la casta" en una posicición incómoda y tuvo que dar marcha atrás.

A través del Decreto 235/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial, se "deroga el artículo 4° del Decreto N° 206 del 28 de febrero de 2024", que autorizó los aumentos. Y se establece que los salarios se retrotraigan a los valores de 2023: "Fíjanse las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidas las comprendidas en el Decreto Nº 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07, y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, conforme los montos vigentes al 31 de diciembre de 2023".

Asimismo, se determina el "desacople" de los aumentos de los cargos jerárquicos de las subas alcanzadas por paritarias por los trabajadores de la función pública. "Las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL, incluidas las comprendidas en el Decreto Nº 838/94 y sus modificatorios, en el régimen del Decreto N° 1716/92 y su normativa complementaria y en el Decreto N° 140/07, y de los funcionarios con rango y jerarquía equivalente, no podrán ser establecidas en el marco de la homologación de las Actas Acuerdo que se celebren conforme la negociación colectiva de trabajo para la Administración Pública Nacional, salvo disposición expresa en contrario y se fijarán de forma independiente", se detalla.

Aumento, polémica y cruces con Cristina Kirchner

El 28 de febrero, el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Nicolás Posse y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmaron el decreto 206/24, que establecía que el aumento del 12 por ciento para los sueldos de febrero acordado en la paritaria estatal, “se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional”.

A esa suba se le sumó otro 14 por ciento de la paritaria de diciembre, que no se había aplicado en enero por decisión de los mismos firmantes, al mismo tiempo que se incrementó en un 16 por ciento la base general de cálculo de las remuneraciones del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). Así, el sueldo bruto del Presidente creció un 48 por ciento: pasó de 4.068.728 pesos en enero a 6.025.801 en febrero.

Cuando el aumento de los sueldos del Gobierno que promete combatir a "la casta" se hizo público, Milei intentó quitarse la responsabilidad y endilgarsela a la expresidenta Cristina Kirchner.

“Me acaban de informar (sic) que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, escribió en X.





La respuesta de CFK no se hizo esperar. “Lo hacía más valiente Presidente”, escribió la exmandataria: “Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48 por ciento, ¿y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años? Mejor ni le digo a quién me hace acordar con esto de echarle la culpa a una mujer”.



Los cruces no terminaron ahí. Milei insitió en culpar a Cristina. "Podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina", le espetó.

En su contestación, CFK marcó que el Presidente buscaba enfrentarse con ella para que "no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos... y de las argentinas también". "Admita que firmó, cobró y lo pescaron", señaló. Y publicó los decretos firmados por el mandatario aprobando los aumentos que decía desconocer. "Quiero pensar que usted lee lo que firma, no?", concluyó.









Seguí leyendo: