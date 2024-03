Sin lugar a dudas, la entre de los Premios Oscar a lo mejor del cine del último año dio mucho que hablar: Oppenheimer, el filme de Christopher Nolan, fue la gran ganadora de la velada, con siete estatuillas. Sin embargo, no fue la única que se destacó. Una por una, dónde ver todas las películas y cortos ganadores.

Dónde ver "Oppenheimer"

La película sobre la creación de la bomba atómica escrita y dirigida por Christopher Nolan se llevó siete premios Oscar, incluído Mejor película, Mejor director, Mejor actor, Mejor edición, Mejor actor de reparto, Mejor fotografía y Mejor banda sonora original.

El filme aún está en algunos cines de Buenos Aires, no obstante, se puede alquilar o comprar a través en Flow, Apple TV+ y Google Películas.

Dónde ver "Pobres Criaturas"

La última película de Yorgos Lanthimos fue la segunda más premiada con cuatro estatuillas en las que se destaca el premio a Mejor Actriz para Emma Stone, además de Mejor maquillaje y peluquería, Mejor diseño de producción y Mejor diseño de vestuario.

Pobres Criaturas se podrá ver a partir del 14 de marzo a través de Disney +, aunque aún está en cartel en algunas salas de cine de Buenos Aires.

Dónde ver "American Fiction"

La historia de un novelista afroamericano de éxito (Jeffrey Wright) entre la crítica, pero no con el público que usa un seudónimo para escribir un libro lleno de clichés sobre la comunidad negra ganó el oscar a Mejor guion Adaptado y está disponible para ver en Prime Video en toda América Latina.



Dónde ver "Barbie"

Si bien el filme dirigido por Greta Gerwig fue uno de los más taquilleros, solo logró llevarse el premio a Mejor canción Original de las ocho nominaciones que obtuvo. La película protagonizada por Margot Robbie se puede ver desde diciembre pasado en la plataforma MAX.

Dónde ver "Los que se quedan"

La película dirigida por Alexander Payne y protagonizada por Paul Giamatti como un profesor de historia cascarrabias que en el invierno de 1970 tiene que entablar una relación forada con una alumno y una cocinera ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto que fue para Da’Vine Joy Randolph. Aún está disponible en algunos cines de CABA. En América Latina se puede ver por alquiler en iTunes a través de Apple TV.

Dónde ver "Zona de Interés"

La película dirigida por Jonathan Glazer y basada libremente en la novela homónima de Martin Amis es un relato crudo sobre otra de las tantas historias sobre el Holocausto. En este caso, la producción británica-polaca-estadounidense se llevó la estatuilla a Mejor Sonido y le arrebató a La Sociedad de la Nieve el premio a Mejor Película Internacional. Por el momento aún no tiene un estreno en plataformas de streaming pero se puede ver algunas salas de cine.

Dónde ver "La Maravillosa Historia de Henry Sugar"

La producción que se puede disfrutar en la plataforma de streaming Netflix y es dirigida por Wes Anderson, ganó el premio a Mejor Corto de Ficción. El filme protagonizado por Benedict Cumberbatch es una adaptación de una historia homónima de Roald Dahl y el primero de una serie de cuatro cortos.

Dónde ver "Anatomía de una caída"

El drama de suspenso judicial frances dirigido por Justine Triet era una de las grandes apuesta del cine francés para esta edición de los Oscars y, a pesar del gran trabajo actoral de su protagonista, Sandra Hüller y quienes la acompañan, solo alzó el premio a Mejor Guion Original, por el texto escrito de Arthur Harari y la propta Triet. Por el momento, Anatomía de una caída rodavía se puede disfrutar en salas de cine.

Dónde ver "El Niño y la Garza"

El filme premiado como Mejor Película Animada no fue otro que la última obra del genio Hayao Miyazaki. En este momento se puede ver en algunos cines y vía alquiler en Apple a través de iTunes. Además, algunos indican que a partir del mes de junio estará disponible en el catálogo de la plataforma MAX, aunque no hay confirmación oficial aún.

Dónde ver "La última tienda de reparaciones"

La última tienda de reparaciones ganó el premio a Mejor Corto Documental y es la historia de cuatro maestros artesanos anónimos que reparan instrumentos musicales para estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Actualmente se puede ver a través de Disney +.

Dónde ver "Godzilla Minus One"

La película japonesa que vuelve a contar el origen del kaiju más famoso del cine en el Jaón de la posguerra ganó el premio a Mejores Efectos Especiales, siendo la primera de esta franquicia en ser nominada y, por ende, ganadora de una estatuilla. Si bien es una de las películas más esperadas por estos lares, no hay fecha de estreno prevista en cines pero algunos señalan que será estrenada directamente en Prime Video en algún momento del año.

Dónde ver "20 días en Mariupol"

El ganador de la estatuilla a Mejor Documental es el filme dirigido por Mstyslav Chernov que cuenta la historia de un equipo de periodistas ucranianos atrapados en la ciudad sitiada de Mariupol en el comienzo del enfrentamiento con Rusia, mientras luchan por continuar su trabajo documentando las atrocidades de la guerra. El documental está disponible en Prime Video.

Dónde ver "War is Over! Inspired by the music of John & Yoko"

El ganador a Mejor Corto Animado, War is Over! Inspired by the music of John & Yoko, todvía no tiene fecha ni lugar de estreno aunque es una de las producciones más esperadas.