Hoy desde las 21:10 River y Estudiantes se enfrentan en el Estadio Mario Alberto Kempes por la Supercopa Argentina. El pronóstico del tiempo en Córdoba para esta noche según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El campeón de la Liga Profesional 2023 y la Copa Argentina 2023, River y Estudiantes de La Plata respectivamente, chocan esta noche en el marco de la Supercopa Argentina.

Pronóstico del tiempo hoy en Córdoba

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta noche se espera una temperatura de 27 grados en la capital de Córdoba, con un cielo mayormente nublado, pero con pocas probabilidades de lluvia: apenas un 10%.

Por otra parte, se pronostican vientos leves de entre 7 y 12 kilometros provenientes del suroeste.

Por dónde pasan hoy River vs Estudiantes hoy

ESPN informó que el encuentro será transmitido a través de la plataforma de streaming Star+. De esa manera, los suscriptos al Pack Fútbol no podrán ver el encuentro, pues no será televisado por ESPN Premium o TNT Sports.

Desde Torneos, titular de los derechos audiovisuales, advirtieron que el encuentro no puede ser solo transmitido por esta plataforma, pero desde ESPN continúan promocionando a Star+ como la única manera de ver el partido. Según informa Tribuna Deportiva, la AFA amenazó con rescindir el contrato con ESPN en caso de no dar marcha atrás con su decisión, que en la entidad de Viamonte entienden como incumplimiento contractual. De esta manera, a pocas horas de que ruede el balón, todavía no se sabe si el partido se televisará o no.

