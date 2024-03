El presidente Javier Milei siguió, primero desde Casa Rosada y luego en Olivos, la sesión en el Senado en la que fue rechazado el decreto de necesidad y urgencia 70/2023. Como era de esperarse, el mandatario ultraderechista se mostró hiper activo en las redes sociales antes, durante y después de la sesión con posteos en tono amenazante para los legisladores que votaron en contra del DNU.

Desde la Quinta Presidencial, Milei recibió la noticia que no quería, e inmediatamente comenzó con su habitual catarata de posteos y "Me Gusta" en la red social "X" incitando al odio y apuntando contra los senadores que le bajaron el pulgar al decreto.

Los primeros posteos a los que reaccionó el mandatario fueron los de la cuenta del troll "Milei SheIby". "LA CASTA POLÍTICA VS EL PUEBLO ARGENTINO. Los que están en rojo, son todos traidores a la patria, que quieren que siga todo igual. No les importan los pobres, no les importa el país. Solo les importan sus curros de políticos chorros. #LaCastaResiste", fue la primera réplica de Milei. Acto seguido, resposteó: "En 2025 TODOS A VOTAR a los Diputados y Senadores que Javier Milei ponga en sus listas. #LaCastaResiste??? Si, pero no por mucho tiempo más".

Luego, republicó las palabras de su CM de Tik Tok, Iñaki Gutiérrez: "Primera vez en la historia que una persona honesta y que no hizo nunca política llega a presidente. Primera vez en la historia que la política rechaza un DNU. Nunca quedó mas claro son ellos y sus privilegios contra el pueblo".

En otro de los posteos, publicó la lista completa de los que rechazaron el DNU, a los que llamó "delincuentes que votaron en contra de acabar con los curros de la política".

Horas antes de la votación, el presidente faveó una publicación respecto a la moción solicitada por el senador libertario Ezequiel Atauche -que pretendía postergar el debate- que decía: "Ahí están los teléfonos, internos e mails de estos delincuentes. Con suerte 1 de los 38 asesores va a atender. Ahí tienen los nombres en rojo de los que voltearán el DNU, buscan en la lista y están todos los datos para mandarles un mensajito".

Además, durante toda la sesión, con sus réplicas hizo especial hincapié en la figura del senador Martín Lousteau, quien votó en contra del decreto, calificándolo como "el mayor enemigo de la libertad en Argentina", "último año en política", "la gente te odia orgánicamente" y "uno de los responsables de todos los males en los últimos 20 años en Argentina", entre otras publicaciones agraviantes contra el presidente de la UCR.

Definida la suspensión de la reunión de gabinete matutina, Milei llegó este jueves pasadas las 8.30 a la Casa de Gobierno y desde su despacho de Casa Rosada monitoreó la primera parte del debate entorno al DNU que generó polémica luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel lo incluyera en el temario a pesar de la voluntad del Poder Ejecutivo de posponer su tratamiento.

Alrededor de las 15.30, mientras el debate en la Cámara Alta seguía, el presidente dejó la Casa Rosada y se trasladó a la residencia de Olivos, donde siguió las alternativas de la sesión hasta el final.

