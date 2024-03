El adolescente de 13 años que quedó atrapado dentro de un freezer en su casa de Córdoba murió "por electrocución", según los resultados de la autopsia, y no presentaba "lesiones compatibles con golpes o un ataque personal, ni de otra índole". Sin embargo, la familia pide que se investigue un posible homicidio.

Este martes, la madre y la abuela del menor apuntaron contra un tío abuelo del adolescente y pidieron a la Justicia que lo investigue. “Mi hijo nunca se metió, era un niño sano”, dijo Belén Zaccaro, madre del menor, en declaraciones a ElDoce.tv. Y denunció, "ya había agredido a Thiago cuando tenía tres años".

Por su parte, la abuela sostuvo: "Para mi lo asfixiaron o durmieron, estaba muy acomodado en el freezer. Nosotros tenemos disyuntor y no estaba prendido, hubiese saltado la electricidad". Y aclararon que el hombre no vivía con ellos pero que estaba de visita ya que acababa de volver de España.

En ese contexto, la fiscal Claudia Palacios dijo hoy que será llamado a declarar, aunque aclaró que “no es un imputado, es un sospechoso”. Y confirmó que el hombre está internado en un neuropsiquiátrico. “La idea es que pueda defenderse de lo que sea y no se vulneren sus derechos, que pueda presentarse con un abogado”, dijo.

Sin embargo, subrayó que la hipótesis más fuerte al momento es la de un accidente doméstico. "De momento las pruebas sugieren más un accidente que un homicidio. Pero como hay algunos datos que indican que puede haber participado una tercera persona preferimos ser precavidos”, indicó. Y agregó que el electrodoméstico estaba conectado con una zapatilla que el menor solía usar.



Carlos Nayi, abogado que representa a la familia del menor también se expresó y dijo que "hay cosas y situaciones extrañas y particulares en ese grupo familiar que deben ser investigadas", pero no descartó que haya sido un accidente. "Hay una autopsia y un estudio que señala que ese pobre chico murió tras recibir un golpe de electricidad al meterse dentro de ese aparato", comentó.

Cómo ocurrió la muerte del adolescente

El trágico hecho ocurrió el pasado 20 de marzo a la madrugada, cuando la abuela del menor, quien vive en la misma casa, lo encontró dentro del freezer. De acuerdo a su relato, se levantó de la cama al escuchar "el ruido de un motor" del aparato, que según dijo "estaba desconectado desde las fiestas".

"Cuando ví que era el freezer no entendía qué pasaba", explicó y agregó que decidió revisarlo, pensando que tal vez su hermano había dejado algo. Además, dijo que había una "mantita y una mochila" cerca de la heladera, pero que no le llamó la atención. "Cuando abrí el freezer vi a esta criatura ahí. No sabía qué hacer. No me explicaba por qué estaba sentado, bien acomodado”.

La madre estaba despierta ya que acababa de darse un baño y sostuvo que lo habían encontrado "morado" y que "tenía espuma en la boca". Y que mientras lo trasladaban en ambulancia al Hospital Infantil llegó a tomarle la mano. "Se despidió en el camino, porque cuando le dije ‘papá, no me dejes sola’, abrió los ojos como diciendo ‘dejame’ y estaba todo morado".