PANTALLAZOS ► Si estás para mirar mucho cine, el Mubi Fest tendrá nueva edición en Buenos Aires, estrenando películas de distintos países como las argentinas El repartidor está en camino, de Martín Rejtman; Los delincuentes, de Rodrigo Moreno; o el corto Un movimiento extraño, de Francisco Lezama (del jueves 12 al domingo 15/9 en el Cine Arte Cacodelphia) ► Si estás para "popumentales", el especial Cerati recuerda al gran Gustavo, a 10 años de su muerte, con entrevistas y material de archivo (disponible en Dnews) ► Si preferís mirar un show desde tu cama, Emiliano Romero sigue un vivo de Paula Maffia en su película Placer (en el catálogo de Nave Que Va) ► Y si buscás ficción, Mubi tiene festival de Quentin Tarantino, con películas propias como Perros de la calle, Jackie Brown y las dos Kill Bill, además de otras que lo inspiraron, como Five Deadly Venoms o The 36th Chamber of Shaolin.



EN UN CUMPLE ► La Generación Dorada del básquet argentino celebra los 20 años de su histórico Oro olímpico con partido de exhibición, reuniendo a todos los héroes, incluyendo a Ginóbili, Oberto, Nocioni, Scola y Magnano (2/11, Parque Roca, con entradas ya agotadas) ► Y se vienen festejos de cumpleaños para bandas como Miniaturas (10 años, el 21/9 en Niceto Humboldt), Sin Futuro (17 años, el 21/9 en Club Tucumán, Quilmes), Se Va El Camello (20 años, el 14/9 en el Teatro Bar, La Plata) y Nihilismo (25 años, 21/9 en El Teatrito).

FESTIVALIPSIS ► A seis meses de su realización, el Lollapalooza Argentina anunció todo el line up de su edición 2025 (21 al 23/3, Hipódromo de San Isidro), con headliners como Tool y una delegación popera integrada por Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Rüfüs Du Sol y los locales Tan Biónica ► Mientras que Andrés Calamaro, Serú Girán + amigos, Dillom, Miranda!, Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, Las Pastillas del Abuelo, Los Pericos y Él mató a un policía motorizado encabezarán el regreso del Quilmes Rock, que ya tiene entradas en venta para su edición 2025 (5, 6 y 12/4).

¿ESTÁS PARA SALIR? ► En apoyo a las políticas públicas de Memoria, contra los despidos y el vaciamiento de los espacios de Derechos Humanos, este sábado 7/9 desde el mediodía habrá un festival artístico solidario en Paseo Colón entre San Juan y Cochabamba, con la murga Poetas de Nadie, el coro Quiero Retruco y shows de Marcela Bublik, Diego Farías Gómez, Luciano Yáñez, Trío Killari, Georgi Andino, Bruno Arias y el Colectivo a Cuerda.

DE VISITANTE ► Sacale punta al lápiz y brillo a la tarjeta, que se anunció un batallón de shows internacionales para cerrar el año, como los de TesseracT en El Teatro Flores (12/9), Picus en el Teatro Gran Rex (11/10), Dragonforce en el Teatro Vorterix (17/10), Fantastic Negrito en el Teatro Vorterix (26/10), Boy Harsher en Deseo (7/11), SOJA en Obras (8/11) o Agoney en La Tangente (27/11) ► Además, el festival Moody Roots (26 y 27/10, CAFF) traerá referentes de la escena folk punk como los suizos Reverend Beat Man, los yanquis Yes Ma'am y Jayke Orvis & the Bullshit o los transeuropeos The Elderly Boys.

LA JODITA ► Tras meter 15 ediciones al hilo entre 2001 y 2015, la franquicia Creamfields vuelve a Argentina luego de casi una década para meter doble jornada en el Parque de la Ciudad (16 y 17/11), con confirmados internacionales como Alan Walker, Alesso, The Blessed Madonna, DJ Stingray, DJ Tennis, Don Diablo, Eelke Kleijn, Fisher, Franky Wah, Green Velvet, Kilimanjaro, Kölsch, Laolu, Marcel Dettmann, Nina Kraviz, Onyvaa, Øostil, Pawsa, Richie Hawtin, Sasha, Steve Aoki o Tiga, más locales como Babasonicos, Peces Raros, Sol Ortega y Zuker.

CICLODELIA ► El mató a un policía motorizado, Bestia Bebé y Carmen Sánchez Viamonte inauguraron anoche el ciclo Noches Capitales, que sigue hoy con Cuarteto de Nos + Isla Mujeres + Rocco Posca + Mike Amigorena y seguirá hasta octubre con fechas protagonizadas por Dillom + K4 + Nenagenix (14/9), Peces Raros + Franzizca + Eze Ramírez + Come To Me (20/9), Usted Señalemelo + El Zar + Zoe Gotusso (28/9), CA7RIEL & Paco Amoroso + Six Sex + Fiah Miau (11/10) y Cruzando el Charco + Natalie Pérez + Koino Yokan (19/10), siempre en el Hipódromo de La Plata.

PASAME LA DATA ► Durante septiembre y octubre hay capacitaciones abiertas y gratuitas organizadas por el Instituto Cultural bonaerense, con foco en industrias creativas y temas como gestión cultural, márketing digital, guión para infancias, vestuario, legislación y derechos autorales, y más ► Además, la Universidad de Palermo convoca a su Jornada de Capacitación sobre Management y Plataformas, con referentes de discográficas, plataformas, startups y producción, gratis, el miércoles 11/9.



ALTA TEMPORADA ► En materia de series debuta El Pingüino, con ocho episodios que indagan en el canónico gángster rengo del universo Batman (19/9, HBO y Max) ► Además, la miniserie Bullshit monta una ficción para explorar la cultura rocker danesa (OnDemand de Flow), la saga documental La leyenda del skate sigue al patinador brasileño Bob Burnquist (HBO), y la docuserie OceanXplorers, de James Cameron, promete flasheo marítimo de alta gama (National Geographic).

HACELA SIMPLE ► Se fue agosto, pero antes dejó las nuevas canciones de Luna Sujatovich + Mariana Michi (Tu enemiga), FEMI (I'm So Sexy), Juana Rozas (Tanya loca), Ilan Amores (Caballo negro), Emanuel Parga (Distancia), Fiah (No sé lo k tenés), Tizishi (Si te vas), Amenzur (¿Qué significa el mar?), Oliver Boo (Hablar de vos), Rayos Láser (Imán), El Remolón (Wemba), Karma Dron (Karma Dron), Agus Keena (Cicatrices azules), TestaAa (E.T.Q.P), Hojas por el Barrio (Botella), Andry Bett + Francisco Sola (Qué es lo que pasa), Sol Pereyra (Tiembla), Genezsí (Eterna primavera), Juli Savioli (Te prestaría mis ojos), Julián Desbats + Dani Umpi (Kea), Ámbar (Debajo del rubor), Jimena Gonik (Chocolate), Riel (No digas que no te avisé), Sixto Yegrós + Club Hats (Esto ya lo sabías), Puebla (Puede ser peor), Sari Carri + Eve Calleti (Lágrimas de fuego), Tahue + Los Tabaleros (Calle angosta), Astr0kate + HKMG (Poesía) y Pil del Villar (Try Not Getting Closer).





