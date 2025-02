El Congreso vive semanas a puro ritmo en medio de las sesiones extraordinarias. Por estas horas el Senado va a debatir en comisiones la suspensión de las PASO para este año y la habilitación del juicio en ausencia y reiterencia. Esta agenda responde exclusivamente a los intereses del Gobierno, que hace oídos sordos al pedido de la oposición de tratar el presupuesto para el 2025.



En este contexto, el senador nacional por la Unión Cívica Radical, Pablo Blanco, cuestionó a la gestión de Javier Milei por el poco respeto que tiene a las instituciones y señaló que el Poder Legislativo tiene una gran tarea por delante en lo que refiere al equilibro del sistema republicano.

“Fácil no se hace (la discusión), lo que pasa es que debe primar la responsabilidad. Si uno se guiara por las formas que tiene el presidente no se le aprobaría nada. Pero está la responsabilidad institucional. Por supuesto que no es fácil”, dijo sobre el rol del Congreso por estos días.



Y reforzó: “Pero hay algunos que se aprovechan de la situación en la que están y envalentonados por el supuesto acompañamiento de la ciudadanía creen que fueron elegidos como rey y pueden hacer lo que quieren. Nuestro propósito es marcarle la diferencia y que es presidente de un país con división de poderes”.

En este sentido, explicó cuál será su posición personal y la de su bloque respecto a los debates que se avecinan en el Senado: “Hoy tenemos las comisiones. La sesión, de haber dictamen, se hace siete días después. Vamos a seguir trabajando. Salvo que haya una mayoría agravada”.

“Mi postura personal es que las PASO deben seguir vigentes, pero vamos a ver qué se resuelve hoy. Yo calculo que van a haber uno o dos dictámenes y la resolución se va a dar en el recinto. Yo creo que vamos a hacer lo que la mayoría de nuestro bloque decida, pero no vamos a trabar la posibilidad de que haya dictamen”, dijo.

Y añadió: “Todavía no está definido cómo será nuestra posición. Tenemos posturas de quienes queremos que siga. Hay quienes apoyan la suspensión y quienes creen que hay que derogarla directamente”.