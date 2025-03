Los escándalos políticos y de presunta corrupción que enfrenta el Gobierno de Javier Milei parecen estar coincidiendo con un cambio de tendencia sobre lo que otrora era valorado como un proceso de estabilidad económica. En diferentes sondeos de opinión se observa que la crisis sigue siendo un eje de preocupación y, lo más interesante, que las curvas de desconfianza sobre la marcha de la economía van en fuerte camino ascendente desde principios de año a hoy . Además, la mayoría cree que lo peor del ajuste no pasó y la inflación sigue en el top 3 de los problemas más serios.

Esto se ve en dos encuestas de las últimas horas. La referencia es para la de Pulso Research y la de la firma cordobesa Delfos, que midió en todo el país. En el caso de Pulso la aprobación del gobierno de Milei es de 45,9 por ciento y la desaprobación del 46,3. El asunto es que, en febrero, los que desaprobaban eran el 42,4 y los que aprobaban llegaban al 51,6 por ciento, es decir, caídas muy pronunciadas.

Según la encuesta de Pulso, lo mismo ocurre cuando se consulta por expectativas sobre la marcha del país y expectativas sobre la marcha de la economía personal. En el primer caso, las positivas caen de 41 a 38 en el último mes; mientras que las negativas crecieron de 33 a 38 por ciento. Y con las expectativas personales la tendencia es la misma: en marzo contra febrero las positivas cayeron del 37 al 33 y las negativas crecieron del 33 al 39 por ciento.

El ajuste y el el mito de "menos pobres"

"Si hablamos del ajuste, ¿con cuál de las siguientes afirmaciones está usted de acuerdo?", preguntó la consultora Pulso Research. El dato es contundente y contraste con el mensaje oficial. Más de 6 de 10 dicen que lo peor del ajuste está pasando o pasará. Y solo 2 de 10 dicen que lo peor ya pasó, tal eslógan que usa el gobierno de Milei. Allí también pasan las mismas cosas con las curvas de meses previos, que muestran un cambio de ánimo desde enero.

El trabajo preguntó, también, si "en su opinión, la pobreza en el lugar donde vive ¿Aumentó, sigue igual o disminuyó?" Allí también los datos sorprenden: 52,3 dijeron que aumentó, viniendo del 50 en enero. Mientras que el 27,1 apuntó que "sigue igual" y el 13,2 que disminuyó.

En este escenario, a favor del Gobierno juega la memoria emotiva, pero con asteriscos: la mayoría sigue creyendo que la crisis es consecuencia del gobierno anterior (49) contra 38,7 por ciento que responsabilizan a Milei. Pero aquí hay que mirar de nuevo las curvas- Un mes atrás, el 55 creía que era culpa de Alberto Fernández y sólo el 32 responsabilizaba a Milei.

La inflación sigue dañando

En la misma línea, la consultora cordobesa Delfos midió situación económica en todo el país, además de indicadores de imágen y confianza, que también son negativos para Milei.

Lo particular de este trabajo es que la principal preocupación de los consultados es la corrupción; pero la segunda es la economía, con 16 y 12 por ciento, respectivamente. Aquí ocurre lo mismo que con Pulso, y empieza a ser un dato político en todos los sondeos. La preocupación por la economía saltó de 9 a 12 y la inflación del 6 al 7 entre los últimos dos meses.

Además, se pregunta allí si "¿usted cree que Milei logrará reducir la inflación? El "no" salta del 37 al 50 y cae el "si" del 54 al 41 por ciento.

El futuro y el FMI

Para Delfos, además, la desaprobación de la gestión de Milei pasó de 47 a 59 por ciento en solo un mes; mientras que la aprobación cayó del 47 al 37, números muy malos.

Preguntaron, también, si "usted cree que va a mejorar al país tras su mandato?" El 56 por ciento dijo que no, un no que venía, el mes previo del 44 por ciento. En tanto que el "si" obtuvo el 37 por ciento, cuando venía de 50.

En la misma línea, un trabajo recién salido de Analogías, precisó que más de 6 de 10 aseguran que su situación económica estará igual o peor y sólo el 24 por ciento asegura que estará "mejor".

Ese trabajo tiene una perla que es de suma relevancia habida cuenta de que el tema se está debatiendo en el Congreso y que el Gobierno logró pasar un DNU sin problemas por la Cámara de Diputados: la consultora preguntó por el Fondo Monetario Internacional. No sólo se concluyó que el 63 por ciento de los consultados tienen una imágen negativa del organismo; sino que casi 7 de 10 no están de acuerdo con que Milei tome nueva deuda con el organismo y 19 por ciento no sabe. Solo algo más de 1 de 10 creen que es necesario volver a endeudarse con el Fondo.