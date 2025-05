Con los municipios de Saavedra, Guaminí y Villa Gesell en emergencia como trasfondo, Héctor "Cholo" García revisa su experiencia y observa los signos de alarma que se multiplican y se parecen dramáticamente a los de 2001. Su preocupación es que el costo de la crisis no lo terminen pagando los trabajadores municipales, como ya ocurrió a principios de siglo.

La oficina del titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses está habitada por fotos de Perón y Evita, de Néstor Kirchner y de su padre Antonio, de quien heredó el apodo. También abundan los recuerdos de Racing, club del que es hincha y socio, en cuyos pasillos conoció al santacruceño, mucho antes de 2003. La amistad entre ellos se prolongó hasta el fallecimiento del expresidente en 2010.

A lo largo de la charla, vuelve una y otra vez sobre el Consejo del Empleo Municipal, figura contemplada en la Ley 14.656, que considera el principal legado de su gestión. "María Eugenia Vidal quiso tumbarla y no pudo", recuerda con orgullo. Entre otras cosas, sostiene que "Axel Kicillof conoce muy bien la problemática municipal" y que "la caída de la recaudación se debe a un plan orquestado y deliberado del gobierno nacional, por lo que no hay que creer que es un efecto no deseado".

--¿Que reflexión le sugieren los municipios en emergencia y los gobernadores reunidos para pedir por fondos provinciales en un contexto de negociación permanente con el FMI?

--El plan económico es el mismo de 2001, que ya sabemos cómo terminó. Hasta podríamos decir que lo que le dio e FMI a Milei fue su blindaje. Los problemas van creciendo en los municipios igual que entonces. La Nación ajusta a las provincias, las provincias a los municipios y los municipios sobre los trabajadores. Cae la coparticipación pero también cae la recaudación, porque al vecino ya no le alcanza el sueldo, entonces elige qué pagar y qué no y prioriza los servicios, porque no se puede vivir sin luz, por ejemplo. En aquella época los municipios pagaban tarde o pagaban con patacones u otra cuasimoneda. Eso es similar, pero ahora, tenemos herramientas para defendernos que entonces no existían.

--¿Cuáles?

--La Ley 14.656, que con mucho esfuerzo logramos sancionar en 2014, prevé la convocatoria al Consejo del Empleo Municipal, el ámbito institucional donde discutir todas estas cosas: los salarios, la estabilidad, la situación financiera de los municipios. Entiendo que hubo dificultades primero y presiones después, pero el momento de convocarlo es ahora, para evitar que los trabajadores vuelvan a pagar las consecuencias del modelo de Milei. El año pasado y el anterior dijimos que muchos municipios tenían plazos fijos por varios meses de masa salarial. Los plazos fijos siguen ahí. Claro que hay distritos que no tienen reservas, pero no son muchos. Entonces, hay opciones.

--¿Por qué no se convocó todavía?

--Porque hay intendentes que entienden que este instrumento recorta su poder. Nosotros lo vemos exactamente al revés. Favorece tanto a los trabajadores como a los municipios, porque es un espacio al que ir a plantear los problemas reales, las necesidades, en vez de barrer bajo la alfombra y esperar hasta último momento. Ahora, si vos querés pagar medio sueldo en negro, claro, el consejo va a ser un problema para vos, porque reduce la discrecionalidad en las decisiones. Por ejemplo, hay intendentes que usan el municipio como aguantadero político, que nombran a gente de su fuerza, pero de distritos cercanos donde no gobiernan. Así no va a alcanzar nunca la guita.

--¿Quién hace eso?

--No, nunca fui buchón y no voy a empezar justo ahora. No doy nombres, pero a veces, cuando los números no cierran, hay que mirar cuánto creció la planta política. Ahora hay un conflicto en Saavedra, en el sur de la provincia. Nos quieren recortar 13 por ciento los salarios, obviamente no aceptamos. El secretario general llevó la propuesta del Ejecutivo a la asamblea y la asamblea la rechazó. Además, le cortaban horas de servicio al personal médico. ¿En serio así piensan solucionar el problema?

--¿Quién paga medio sueldo en negro?

--La pregunta debería ser a la inversa: quién no paga medio sueldo en negro. Me refiero a las sumas no remunerativas, presentismo, bonos, todo eso que no impacta en las jubilaciones y está a tiro de ordenanza o decreto. Hace un par de años hicimos un estudio, con mil recibos de sueldo aleatorios, de toda la provincia. Los ítems no remunerativos eran el 49,5. Le pifié por medio punto.

--¿Qué dicen el gobernador Kicillof y el ministro de Trabajo Correa?

--El gobernador es un gran conocedor de la realidad municipal. En 2019, cuando era candidato, tuvimos una reunión de varias horas. Le preocupaban dos cosas: el rojo de 20 mil millones que dejaba Vidal en el Instituto de Previsión Social (IPS) y los préstamos usurarios que sacaban los laburantes con descuento sobre recibo de sueldo. Le expliqué que estaban relacionadas. El rojo del IPS tiene que ver con que se dan sumas no remunerativas pero no se modifica el básico, entonces eso impacta a la baja en los aportes jubilatorios, que pierden con la inflación. Y los préstamos en general se sacan para sobrevivir, para pagar deudas, porque con sumas no remunerativas y todo, tenemos salarios bajísimos. Ahora, así como el gobernador conoce y entiende nuestra problemática, yo conozco y entiendo el juego de presiones entre intendentes y gobernadores. No es algo de ahora, es histórico. Siempre fue así, por eso mantuvimos una paciencia estratégica.

--¿Y ahora?

--Los trabajadores municipales, que veníamos mal de antes, perdimos en estos diecisiete meses de gobierno de Milei la cuarta parte de nuestro salario. Es el momento de convocar al consejo. La última ve que hablé con Walter, estaban por cursar las invitaciones. Lo primero que quiso hacer Vidal, apenas asumió, fue suspender la ley, entre otras cosas, porque nos garantiza estabilidad como trabajadores del sector público. Kicillof siempre tuvo una actitud mucho más abierta. Para terminar de diferenciarse, esperamos que convoque.