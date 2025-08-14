La incertidumbre económica creció 4% en julio respecto de la medición anterior, de acuerdo con un relevamiento realizado por la Universidad Católica Argentina (UCA). “Este aumento puede estar asociado al incremento en la volatilidad del mercado cambiario. Sin embargo, es pequeño comparado con el salto observado en abril luego de la modificación en el régimen cambiario. En esa oportunidad el indica
Según la UCA, subió 4 por ciento en julio
Crece la incertidumbre económica
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.