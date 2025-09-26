Juan Martín Mena, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, acusó a José Luis Espert, el primer candidato libertario en la provincia de Buenos Aires por su discurso de “meter bala” como medida de combate a la inseguridad. En la inauguración del Polo Productivo de Inclusión Social en Pilar aseguró que se trata de una “berretada criminal”.

La inauguración es parte del programa “Buenos Aires por la Reducción de la Reincidencia”, un espacio destinado a promover la inclusión laboral y social de personas liberadas y bajo medidas alternativas al encarcelamiento.

El ministro Mena compartió el evento con el intendente de esa ciudad, Federico Achával, la jefa de Asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez y los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria, Juan Grabois y Fernanda Miño. “Hay un candidato que anda pidiendo cárcel o bala, que quiere ser elegido por el pueblo de la provincia de Buenos Aires amenazándolo básicamente, constantemente”, dijo Mena.

“En la provincia de Buenos Aires no se necesita meter bala. En la provincia de Buenos Aires lo que se necesita es meter plata, es invertir para compensar las desigualdades que tiene”, sostuvo.

El Polo Productivo de Inclusión Social

El Polo Productivo funciona en un predio de 1.200 metros cuadrados y cuenta con naves productivas de herrería y bloquera, oficinas administrativas y sociales, comedor, vestuario y equipamiento especializado. Allí se desempañan más de 30 trabajadores, equipos sociales y promotoras territoriales.

“Esto no es una política social, no nos confundamos, es una política de seguridad que nosotros estemos dando mejores herramientas para tener menos desigualdad, para tener mejores oportunidades, para no recaer en el delito”, detalló el funcionario.

Por eso reforzó que se trata de “una auténtica política de seguridad” por lo que evaluó que “nuestro espacio no tiene que renegar de decirlo y de explicarlo”, dado que “es indigno y enoja cuando vemos cómo otros espacios políticos nos arrebatan ciertos términos”.

“Nosotros queremos la seguridad, queremos seguridad en serio. No esa berretada criminal, inconstitucional e ilegal con la que ellos esbozan la palabra seguridad y que no se concreta en absolutamente nada”, lanzó, para sumar que “adentro de este galpón hay máquinas en serio para dar trabajo genuino”.

El intendente de Pilar continuó en esa línea cuando puso el foco “en un contexto en donde las voces que se escuchan desde el gobierno nacional, pero también hace muchos años en los medios de comunicación, de que nuestro pueblo, nuestra gente son todos vagos, que no tienen ganas de trabajar”.

“Yo creo que lo que hoy mostramos y demostramos es que nuestro pueblo tiene una enorme vocación por salir adelante, que cuando las oportunidades están, no mira para otro lado, sino que las agarra”, dijo. “Teníamos ese tinglado que hay ahí hoy lleno de maquinarias y equipamiento y tecnología, era simplemente una idea y ahora es parte de una realidad que muestra que nuestro pueblo tiene vocación y ganas de aprovechar las oportunidades y salir adelante y en eso yo creo profundamente”, agregó.

En el acto también se firmaron dos convenios. Uno entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cooperativa Atuel, para formalizar la entrega de maquinaria y equipamiento que busca fortalecer los procesos productivos y comerciales del espacio y reconoce el aporte de la cooperativa a la inclusión social post-penitenciaria y la seguridad territorial. El segundo, entre el Ministerio y el Municipio, orientado a desarrollar políticas públicas integrales que promuevan la inclusión laboral y comunitaria de personas liberadas y bajo medidas alternativas.

El objetivo detrás del Polo de Pilar

Desde el Servicio Penitenciario Bonaerense pusieron en valor que el Polo Productivo de Inclusión Social de Pilar se constituye “como un espacio estratégico” para la inclusión laboral para personas liberadas y aquellas que se encuentran bajo arresto domiciliario.

“Este modelo busca generar un impacto positivo en la persona, su familia y la comunidad, fomentando la prevención del delito y la reducción de la reincidencia a través del trabajo y la formación en oficios y la promoción para el acceso a derechos”, destacaron.

Actualmente, el municipio de Pilar cuenta con 1.196 personas privadas de libertad, de las cuales 161 están bajo arresto domiciliario. En el marco del trabajo de inclusión social desarrollado en el polo, hasta el momento, se ha acompañado a más de 120 personas y sus familias, por medio de visitas domiciliarias, acompañamiento en situaciones de violencia de género, asistencia alimentaria, el abordaje de situaciones de salud y consumos problemáticos, difusión de la información para el acceso a programas sociales de organismos estatales competentes en la temática e inclusión en talleres de formación en perspectiva de género y derechos humanos, entre otras.