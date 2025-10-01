Por si quedaba alguna duda acerca del vínculo de José Luis Espert con Federico "Fred" Machado, quien tiene pedido de extradición de Estados Unidos por tráfico de cocaína, un relato del periodista Marcelo Longobardi dejó al desnudo ese nexo con la mención de un nombre que hasta ahora pasaba por debajo de los radares. El periodista, que vivía en Estados Unidos, contó que en plena campaña de 2019 se comunicó con él una mujer que oficiaba como "los típicos operadores o jefes de prensa de los políticos" en nombre de Espert y le dijo que lo quería contactar alguien que estaba en ese país, "Freddy". "El narco me quería llamar", relató. Ella hasta se ofreció a viajar para tomar un café con él en Nueva York, pero también le escribió directamente Machado. La mensajera se llama Clara Montero Barré y era una de los miembros originales de UNITE, la agrupación con la que se candidateaba Espert. O sea, se presentaba como mano derecha de Machado y, al mismo tiempo, era una de las organizadoras del partido de Espert. Así figura inclusive en la primera denuncia por lavado de activos del narcotráfico abierta en Comodoro Py en 2021. Este martes el candidato ahora libertario siguió con su campaña en Olavarría y las dos veces que le preguntaron por el giro de 200.000 dólares detectado por la justicia de Texas no explicó nada. Volvió con la frase de siempre: “Es una campaña sucia del kirchnerismo”.

Apenas unos veinte productores rodeaban a Espert en su reaparición en campaña en Olavarría. Se escuchaban los pajaritos de fondo. Lo entrevistaron afuera de la Sociedad Rural de esa ciudad, que no quiso que el diputado y candidato recibiera a los periodistas adentro. En una mini rueda de prensa no hizo más que repetir la misma frase cuando le preguntaban "¿Usted niega este supuesto giro de 200 mil dólares (de Fred Machado)". "Es una campaña sucia del kirchnerismo antes de una elección", "es una infamia", "es la misma campaña que vengo sufriendo desde 2021cuando infructuosamente intentaron que yo no entrara a la Cámara de Diputados", dijo Espert. En ningún momento negó haber recibido esa suma que aparece en una planilla que consta en la causa que tramita ante la Corte del Distrito Este de Texas.

El Presidente Javier Milei dijo prácticamente lo mismo este martes en una entrevista, y le agregó el condimento de culpar al "socialismo del siglo XXI" y decir que son "chimentos de peluquería".

Pero Montero Barré, quien reside desde hace cuatro años en Qatar, habló este martes con Perfil y puso a Espert en más aprietos. “Todo lo que dice Longobardi es cierto. Lo ratifico. Yo trabajaba en Télam y me pedí un año de licencia sin goce de sueldo para participar del armado de la campaña de Espert, como una de las jefas de prensa”, señaló. Explicó que buscaban candidatos a vice y aportantes. “Espert me dijo que Facundo Manes podía ser un buen candidato, entre otros. Pero lo cierto es que Espert no me gustó de entrada. Me parece un mercenario. Duré dos meses en la campaña, renuncié después de las PASO, pero lo debería haber hecho antes”, señaló. Sobre la relación con Machado fue categórica: “En todo el proceso de campaña cambió su nivel de vida drásticamente, desde que Fred empezó a darle plata. Claramente Espert se la estaba quedando para él. No creo que Machado sea narco, creo que es un cuatro de copas. Nosotros no sabíamos nada de las acusaciones”.

Las declaraciones juradas de Espert muestran un crecimiento exponencial de su patrimonio --789%-- con posterioridad a aquella campaña presidencial.

Longobardi contó que había rechazado drásticamente la propuesta de encontrarse con Montero Barré y con Fred Machado. "No me interesa nada, no quiero hablar con el tal Freddy ni quiero que me cuente las internas de José Luis Espert, nada de lo que me decís me puede importar menos", relató que el periodista que le dijo a la mujer. Agregó que Machado le mandó un audio, suspendiendo una supuesta reunión que no se había acordado y con el argumento de que tenía que atender cuestiones de inversiones en Guatemala. "Viene a resultar que parte de la investigación por narcotráfico contra este sujeto ocurre en Guatemala", agregó el periodista. En ese país, Machado también apoyó a un candidato de de ultra derecha, Jimmy Morales.

La base está

Los fiscales a cargo de la investigación en Estados Unidos analizaron datos contables de un fideicomiso de Machado y su socia, Debra Lynn Mercer Erwin, de donde surge entre muchas otras transferencias una de de 200 mil dólares a nombre de Espert. Está registrada el 1 de febrero de 2020, aunque no está claro si fue ahí cuando se efectivizó, o antes. La mujer fue condenada el año pasado a 16 años de prisión por narcotráfico, lavado de dinero y fraude. Machado es investigado como parte de la misma organización y está detenido, con prisión domiciliaria, en su casa en Viedma, donde nació, mientras está pendiente de resolución el pedido de extradición que tuvo sentencia del juez Gustavo Villanueva en abril de 2022, ingresó a la Corte Suprema el 3 de mayo de ese año, tuvo dictamen del procurador interino Eduardo Casal (avalando la extradición) el 4 de abril de 2023 y aún no pasó nada. Su abogado es Francisco Oneto, el mismo que representa a Milei en numerosas causas.

El dato de esta transferencia agrega una pieza central al rompecabezas que vincula a Espert con Machado. El candidato ya aparecía ligado al acusado por narcotráfico desde que se supo que había viajado en un vuelo privado Buenos-Aires-Viedma en 2019 en un avión Bombardier Challenger propiedad de Machado. Espert hacía campaña presentando su libro "La Sociedad Cómplice...". El periodista Sebastián Lacunza reveló este fin de semana en Eldiario.ar que en el aeropuerto de San Fernando, donde estaba el avión, Espert y Machado sellaron un pacto que incluía de parte del segundo un préstamo de otra aeronave King Air con el que habría viajado a Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. También le dio una camioneta Jeep Cherokee blindada --con la correspondiente cédula azul-- además de dinero (se especula con cifras que rondan los 2,5 a 5 millones de dólares). En rigor, el propietario de este vehículo era Claudio Ciccarelli, primo de Machado. El 6 de agosto de 2019 recibió un piedrazo o un balazo cuando Espert iba con su compañero de fórmula, Luis Rosales, a una entrevista en Crónica TV.

Espert fue denunciado en 2021 en los tribunales de Comodoro Py junto con los integrantes de la línea fundadora de UNITE: Rosales, Jimena Aristizabal, Nazareno Etchepare y a Clara Montero Barré. Etchepare es quien aparece con Espert en una ya famosa foto junto al avión de Machado con el que fueron a Viedma. La denuncia penal les adjudicaba encubrimiento, lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación ilícita. Decía que la campaña presidencial de UNIR habría sido financiada por Machado, que había sido detenido en abril de ese año. La causa la tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Ahora una nueva presentación judicial con más información, los 200 mil dólares y la evolución patrimonial del diputado fue presentada en San Isidro y quedó a cargo de Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, jurisdicción donde vive el candidato libertario.

Todo indica que Espert habría escondido el financiamiento narco porque cuando declaró los gastos de campaña consignó que no recibió aportes privados, lo que a todas luces no era así. En los gastos figuran apenas 58.000 pesos en micros. Por aquel entonces, hasta los referentes liberales no sólo lo acusaban de valijero (que la campaña se manejaba con dinero proveniente de presuntos delitos) sino que otros le endilgaban directamente haberse quedado con plata. La campaña en sí, coincide la mayoría, fue austera (no tenía ni cartelería).

Este martes Bonacci, integrante de UNIR dijo en una entrevista radial: "Me pidieron que justificase de la contabilidad partidaria un ingreso de 400.000 dólares mediante una cena. Me negué a hacerlo". "Nunca el grupo de Espert me pasó un comprobante. Machado fue acercado como financista", dijo.

En octubre de 2023, a días de que Espert expresara su apoyo a Milei en el balotaje presidencial, el entonces candidato del PRO a diputado bonaerense Agustín Romo dijo: “Qué suerte tenemos los liberales de que Milei se haya metido en política. Sin él seguiríamos representados por el valijero de Espert, que a la primera que pudo se subió al avión de un narcotraficante”. El propio Milei había acusado a Espert de querer "comprarlo" por 300.000 dólares. Ese mismo año la diputada Lilia Lemoine en un diálogo con Baby Etchecopar le dijo sobre el ataque a la camioneta que usaba Espert: “¿O sea que te encantan las personas que roban plata de campaña, que maltratan a la gente, que son misóginos? Es una persona traicionera. Yo estuve desarmando tongos en Despertar. Se quedaron con plata de campaña y tuvieron problemas con narcos. No podés decir que preferís a Espert antes que a Milei. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Fue un balazo. ¿Qué pasa si alguien te financia una campaña?” Espert decía que fue un piedrazo.

Patrimonio

Después de la campaña de 2019 Espert hizo varias incorporaciones llamativas a su patrimonio. El 1 de noviembre de 2019 adquirió una casa de 250 metros cuadrados en Beccar con supuestos ingresos propios. La mitad es de su esposa, Maria Mercedes González, quien sería monotributista desde junio de 2021 en la categoría A. En marzo de 2020 el diputado se compró un auto BMW M240I Sedan 2 Puertas valuado en unos 90.000 dólares. En diciembre de 2019 con su esposa constituyó una sociedad llamada Varianza, que carece de registros de actividad. La comparación de las declaraciones juradas de Espert entre 2021 y 2024 muestran que incrementó su patrimonio en más de 230 millones de pesos. Pasó de 29.489.019 pesos en 2022 a $261.965.406 en 2024. En 2023 declaró ingresos por 54 millones pero sus bienes crecieron más de 92 millones. El pico de su ampliación patrimonial fue después de la campaña para presidente.