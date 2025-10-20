En el marco del último fin de semana de campaña rumbo a las elecciones del próximo 26 de octubre, los candidatos y candidatas de la lista Fuerza Patria, encabezada por Caren Tepp y secundada por el ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi, desarrollaron una intensa agenda de actividades en la provincia, que incluyó un multitudinario encuentro en la ciudad de Santa Fe, cerca de 1500 personas coincidieron en la conmemoración del Día de la Lealtad Peronista.

De la gran cena popular participaron los integrantes de la lista Oscar Cachi Martinez,Pablo Corsalini,Evelyn Roa,Pablo Speziale,Federico Fulini, Silvana Teisa, Javier Ojeda, Fede Fullini y Natalia Porfiri ; junto al jefe del bloque de diputados nacionales Germán Martínez, el presidente del Partido Justicialista Guillermo Cornaglia, la vicepresidenta María Luz Rioja, el concejal Juan Monteverde, el ex convencional constituyente Facundo Olivera, entre otros dirigentes, militantes y referentes de toda la provincia.

Ante un salón colmado de vecinos y militantes, Agustín Rossi afirmó: “De acá al domingo 26 de octubre tenemos una elección con muchos significados. Claro que importa la cantidad de diputados que ingresen por nuestra fuerza política, pero también importa el triunfo político. Porque significa, compañeras y compañeros, decirle claramente al país que no queremos un gobierno como el de Milei”.

Y agregó “No queremos un gobierno de unos pocos para unos pocos. No queremos un gobierno que destruya la justicia social. No queremos un gobierno cuya política exterior esté intervenida por el Departamento de Estado, cuya defensa dependa del Pentágono y cuya economía responda al Tesoro de los Estados Unidos.

Nosotros queremos una Argentina con soberanía, justicia social y movilidad ascendente, con salud pública, educación pública, universidad gratuita y un Estado presente que garantice derechos para todos y todas”.

Por su parte, la candidata que encabeza la lista, Caren Tepp, expresó: “Yo no soy la mujer de nadie, quiero ser la diputada de los trabajadores, de las mujeres, de las personas con discapacidad y de cada una de las víctimas de la motosierra de Milei”.

Y concluyó: “Milei ha decidido que la lectura del resultado de la elección se hará a partir de lo que suceda en Santa Fe. Es desde acá que tenemos que ponerle un freno a su crueldad”.