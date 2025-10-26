Hay libros que se mueven con mayor destreza en los márgenes que en el centro de la épica. Morir en la arena de Leonardo Padura, autor de El hombre que amaba a los perros y la saga de Mario Conde iniciada con Pasado perfecto, define esa forma del borde y la trabaja con una paciencia inusual. Una casa partida por una barda, un jubilado que aprende a respirar sin reloj, una relación que insiste con el paso del tiempo y el retorno de un hermano cuya sombra quiere tocar a toda la familia.

No hay lugar para pirotecnias efectistas: la novela avanza a través de escenas cotidianas y reconocibles -un café, trámites, la playa, un patio- para plantear una pregunta profunda: ¿qué se hace con el daño cuando no existe un relato que pueda nombrarlo? En este registro, Padura retoma una apuesta constante en su obra, la que sostiene que la literariedad no está reñida con la legibilidad masiva; al contrario, se apoya en una prosa de claridad precisa.

La premisa es clara y, a la vez, desestabilizadora. Rodolfo, recién jubilado, vive pared de por medio con la “casita” familiar y retoma un amor juvenil con Nora, ex pareja de su hermano Geni, preso por haber matado al padre. El dato que desarma cualquier equilibrio es la inminente excarcelación del parricida, que sin otro lugar al que volver se acomoda en ese mismo patio con pared. La tensión no se maneja como en un thriller, sino que se respira con suavidad; lo que realmente pesa es la espera, los diálogos íntimos con Aitana -la hija que regresa-, las pequeñas negociaciones con Fumero -amigo, escritor y conciencia moral del relato-, y ese modo tan cubano de registrar la vida cotidiana mientras el tiempo histórico transcurre tan callado y a sus espaldas.

El periodo que rodea la salida de Geni condensa décadas de vida: del trauma de Angola a la burocracia contemporánea, de los almuerzos de mesa larga al presente de puertas semiabiertas.

El procedimiento es complejo. Por un lado, la tercera persona acompaña con sobriedad los días de Rodolfo y Nora dirimidos entre pequeñas decisiones, incomodidades y el espesor que gana lo que se calla. Por otro, la primera persona de Fumero aporta una conciencia crítica que evita que la novela caiga cómoda en postales costumbristas. Ahí mismo es donde se piensan el miedo, la lealtad, el dilema moral de convertir la tragedia de un amigo en material narrativo. La novela decide no hacer de la violencia pretérita un espectáculo más del presente: no hay recreaciones suntuosas ni morbo explicativo, sino una fenomenología basada en las consecuencias.

La arquitectura del libro ofrece una clave de lectura mediante la sucesión del “horizonte”, la “orilla”, la dispersión y concentración simultánea de la “arena”, y un epílogo que explicita su programa poético.

La metáfora marítima que se despliega en las acciones de nadar, tantear un suelo inestable y acaso llegar a alguna ribera posible, articula tanto la trama como los sentidos que se derivan del título. No es un adorno más, sino que, en su función de umbral, opera como un mapa orientativo. La orilla, en esta literatura, no representa ni una garantía de llegada ni un espacio de cruce, sino que da origen a otro trabajo, más arduo y menos visible: el de aprender a caminar sobre lo que inexorablemente se hunde. Ese movimiento esquiva la fácil moraleja, y carga a la novela con un patrón afectivo fundamental: no todo se salva ni se condena; existen modos diversos de habitar lo que quedó, apelando a una ética de baja intensidad que confía en el tono menor frente a las grandes proclamas.

Hay un núcleo central que merece especial atención. Tras recibir la notificación de excarcelación por motivos de salud, Fumero acoge a Geni durante unos días para trámites y cuidados; en ese breve respiro, Aitana empuja a su padre y a Nora hacia una encrucijada decisiva: “o perdonar o cortar”.

La escena de playa funciona como ultimátum tanto en el orden de los afectos como a nivel político: la vida no tolera eufemismos. Cuando Geni pisa el solar familiar, la barda que partió el patio vuelve a escena como emblema de una fractura que no es solo arquitectónica. Desde ese punto, la novela confronta a sus personajes con decisiones que no se resuelven mediante golpes de efecto ni promesas fáciles, sino a través de elecciones vitales: hablar o callar, abrir o cerrar una puerta, compartir o no una mesa, moverse apenas unos centímetros en el mapa doméstico para reconfigurar los vínculos. La clave está en que no existe un “gran momento” que garantice la reparación; más bien, son esas pequeñas decisiones acumuladas las que pueden dar forma a un presente posible. También está presente la política, pero sin proclamas explícitas. La casa partida, el muro en el patio, los trámites, la economía de favores, la circulación de remesas y donaciones: metáforas y prácticas que cualquiera puede reconocer, pero que Padura maneja con la justa distancia narrativa. No hay un mensaje subrayado ni una intención moralizante.

El régimen de la información resulta crucial. A diferencia del relato de enigma, no se trata de develar un “cómo” oculto, sino de plantear nuevos interrogantes: ¿cómo narrar el dolor sin transformar al otro en mero objeto de consumo o espectáculo? La respuesta está en el trazo firme de una escritura que opera a contraluz: deja ver lo suficiente para que el lector perciba las fuerzas que empujan a los personajes, pero se resiste a explotar el acontecimiento como mercancía narrativa. En ese gesto se inventa un estilo. La prosa acompaña ese proyecto con una claridad que no simplifica. Se lee veloz, pero deja marcas; se entiende de inmediato, pero mejora al repasar. Ahí está el secreto de su eficacia: un libro de circulación amplia que respeta la inteligencia de sus lectores y que, en su economía de medios, consigue una potencia crítica duradera.

La novela se anima a plantear una pregunta central: ¿cuáles son las posibilidades de la ficción hoy? Más específicamente, ¿qué puede narrarse y bajo qué formas? La respuesta se encuentra en una escritura despojada de cinismo y alejada de moralismos, que revela el espesor de una vida común. Tras tanto nadar, es en la orilla donde yace el verdadero trabajo: aprender a caminar sobre arenas movedizas. Sin anticipar lo que vendrá, el libro invita a acompañar a sus personajes justo hasta ese límite, en el que cada lector se enfrenta a la aventura de dar con las formas justas de nombrar lo que se gana y lo que se pierde. Morir en la arena confirma a Padura como un narrador capaz de hacer legibles zonas grises de la experiencia contemporánea.