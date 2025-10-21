A pocos días de las elecciones legislativas, el Indec difundió documentos que revelan el panorama de la economía real y las proyecciones a mediano plazo de dos sectores vinculados a la producción y al consumo. El Índice de Confianza Empresarial se desplomó 23,2 por ciento para la industria manufacturera y 3,9 para Supermercados y autoservicios mayoristas. Las expectativas de los empresarios muestran una marcada pendiente negativa, a causa de la destrucción del poder adquisitivo de los salarios y los problemas de acceso al crédito.

Con la demanda interna por el piso y el estímulo al ingreso de productos importados que se fabrican a nivel local, para el próximo trimestre, industriales y comerciantes advierten sobre un ciclo recesivo: la reducción del mercado interno impacta en el empleo y expande la crisis económica y social.

La motosierra avanza sobre el sector privado

Los resultados de la Encuesta de Tendencia de Negocios, realizada por el organismo oficial para la industria manufacturera, registraron el desánimo del ámbito privado que provoca el esquema aplicado por Milei.

Respecto a los cambios esperados para el volumen de producción durante octubre-diciembre de este año, en relación a igual período de 2024, el 23,9 por ciento consideró que disminuirá, sólo el 14,8 por ciento respondió que aumentará y el 61,2 por ciento aseguró que no variará.

Cautela es la palabra que mejor caracteriza la postura empresaria. De la cartera total de pedidos de clientes en septiembre, el 52,8 por ciento precisó que se ubica por debajo de lo normal y un reducido 3,3 por ciento afirmó que está por encima.

En medio de los extremos se encuentran quienes plantean una escenario de normalidad. Sin embargo, apenas el 8,1 por ciento expresó que la situación empresarial actual de su negocio es buena, mientras el 28,4 por ciento advirtió que es mala.

Sobre una de las formas típicas de cobertura de crisis cuando la variación del tipo de cambio es inestable, los encuestados manifestaron que en el noveno mes del año el nivel de stocks de productos terminados en volumen se encuentra 13,7 por ciento por debajo del adecuado y 24,5 por encima.

En referencia al panorama financiero de la industria que manejan, el 22,3 por ciento dijo que es mala y el 14,6 por ciento que es buena. Uno de los aspectos que aparece como preocupación clara son las trabas para acceder al crédito y obtener formas de refinanciamiento: el 34,9 por ciento señaló que la operatoria es difícil.

La demanda interna insuficiente ganó el primer lugar en el podio como el principal factor limitante de la capacidad para aumentar la producción. El 49,9 por ciento le da centralidad, mientras el 29,5 por ciento no duda en considerar que ese mismo indicador empeorará.

Los despidos se desprenden de este desencuentro entre los actores de la producción y el trabajo con la receta de la gestión libertaria: el 18 por ciento de las empresas decidió recortar la planta de empleados para los próximos tres meses.

Consumo ¡afuera!

En el sector supermercadistas y autoservicios mayoristas también habrá cesantías en el trimestre siguiente: el 18,4 por ciento respondió que disminuirá la cantidad de personal contratado.

La decisión de ajuste se basa en que el 31,6 por ciento de los encuestados detalla la situación comercial actual de su empresa como mala; el 13,2 por ciento califica de la misma manera al aspecto financiero y el 34,2 por ciento manifiesta dificultades para acceder al crédito.

Todo en un contexto donde se achica el consumo interno: el 57,9 por ciento culpa a la retracción de la demanda como decisiva en la contracción de la actividad. Para el próximo trimestre, el 9,2 por ciento espera que ese punto empeore.