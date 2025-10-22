Christian Von Wernich cursa una condena a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad. Aún así, sus abogados solicitaron el acceso a un régimen especial de salidas transitorias. La querella se opuso a este beneficio. Resta ahora esperar la respuesta del TOF Nº1. Ante este pedido, que cuenta con el aval del Servicio Penitenciario Federal, el productor cinematográfico Osvaldo Papaleo, querellante en el juicio en el que fue condenado el sacerdote, se presentó con el patrocinio de las abogadas Myriam Bergman y Guadalupe Godoy para manifestar su rechazo al acceso de este beneficio.

En el escrito, Papaleo recordó que en el juicio oral, uno de los sobrevivientes, Luis Velasco, “le preguntó a Von Wernich dónde estaban sus compañeros de cautiverio y dónde estaba Ana Libertad Baratti de la Cuadra, apropiada al nacer. Von Wernich calló sobre su destino. Posteriormente la identidad de Ana fue recuperada gracias a la lucha de las abuelas y el movimiento de derechos humanos”. Según Papaleo, “cada día que pasa desde los hechos y desde el juicio oral, Von Wernich continúa cometiendo delitos de lesa humanidad. “La desaparición forzada de personas es un delito permanente, que él elige seguir cometiendo cada día que calla sobre el destino de las personas detenidas-desaparecidas por las que fue condenado”, indicó.