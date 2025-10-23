Cuando el cielo se equivoca 6 puntos

Good Fortune, Estados Unidos, 2025

Dirección y guion: Aziz Ansari

Duración: 97 minutos

Intérpretes: Aziz Ansari, Keanu Reeves, Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh.

Disponible exclusivamente en salas.

En El principe y el mendigo, una de las novelas más populares de Mark Twain, los dos adolescentes del título intercambian sus lugares en la Londres isabelina para conocer cómo es la vida del otro. En el camino aprenden unas cuantas lecciones. En Las alas del deseo, una de las obras maestras de Wim Wenders, en la Berlín de posguerra un ángel desea tanto ayudar a una de las personas a las que protege que acaba resignando su inmortalidad, descubriendo dolores y placeres de ser humano. Ambos argumentos se combinan en la trama de Cuando el cielo se equivoca, ópera prima del comediante Aziz Ansari como director, luego de que el rodaje de su película anterior, Being Mortal, fuera suspendido en 2022 tras conocerse una acusación por “conducta inapropiada” contra su protagonista, Bill Murray.

El propio Ansari interpreta a Arj, un hombre de clase trabajadora al que no le va muy bien en la vida. Sus desgracias son observadas por Gabriel, un angel encarnado por Keanu Reeves que se ocupa de tareas menores, pero que conmovido por el mal pasar de Arj decide intervenir. El escenario es Los Ángeles, que alguna vez fue la ciudad de los sueños, pero que la película retrata como un espacio tan decadente como la Londres de Twain o la Berlín de Wenders, donde las contradicciones emergen con potencia. Por supuesto que Cuando el cielo se equivoca está lejos de la genialidad de las obras de referencia, pero Ansari se las arregla para manejar las citas con buen tino.

Para hacerle ver que nadie tiene una vida perfecta, Gabriel le permite a Arj intercambiar lugares con un exitoso empresario. Lejos de encontrar un lado malo, el protagonista disfruta de su lugar de nuevo rico y se niega a regresar a su fallida existencia proletaria, que ahora debe ser sufrida por el hombre de negocios. Ante la calamidad, a Gabriel le quitan su inmortalidad hasta que resuelva el problema que armó. Ansari utiliza con buen criterio los recursos de la comedia de enredos, encontrando siempre formas originales para rematar los cruces que la trama comienza a generar.

Entre las virtudes de Cuando el cielo se equivoca se destaca la capacidad para desarrollar con ingenio situaciones que ponen en evidencia los desbalances sociales del siglo XXI, que a veces resultan más parecidos a los de la edad media que a los del siglo XX. Sin embargo, por ese camino la película también se pone un poco (muy) declamativa en su intención de exponer dichas desigualdades. Aunque es probable que todo aquello que resulta una obviedad para el público argentino, peronismo mediante, quizás no lo sea tanto para el espectador de los Estados Unidos, donde históricamente cualquier mirada moderadamente social es convertida de inmediato en anatema.