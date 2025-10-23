Dos trenes del Ferrocarril General Urquiza chocaron esta noche en la estación General Lemos, de la localidad bonaerense de Campo de Mayo, donde al menos 12 personas resultaron heridas.

Fuentes policiales informaron que la colisión se produjo poco antes de las 20, cuando ambas formaciones ingresaban a la estación terminal de esa zona del partido de San Miguel.

A raíz del impacto, doce personas fueron atendidas por el SAME, la mayoría con golpes leves, aunque un hombre fue llevado a un hospital zonal con cortes en las piernas.

Trabajan también en el lugar, Bomberos y Policía Federal, al tiempo que el servicio permanecía interrumpido.