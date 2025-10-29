Los trabajadores del Pami Rosario iniciaron esta semana un plan de medidas de fuerza en reclamo de aumentos salariales y mejoras laborales. La protesta, que comenzó el lunes, se extenderá hasta el jueves 30 de octubre con una asamblea frente a la Unidad de Gestión Local (UGL IX) ubicada en calle San Lorenzo 926. La acción es impulsada por los gremios Sutepa, Appamia, UTI Rosario, ATE y NOrTE, bajo la consigna “Unidad en acción”.

Según informaron desde las organizaciones sindicales, el reclamo surge ante la falta de convocatoria a paritarias por parte del PAMI desde hace más de un año. En ese sentido, Melina Gutiérrez, integrante de la comisión directiva de ATE Rosario, afirmó “este frente sindical viene en lucha por el salario. La patronal hizo un patético y descarado ofrecimiento que no llega al 3%, por eso se incrementa el plan de lucha en todo el país”.

Asimismo, Claudia Indiviglia, secretaria general de NOrTE, señaló que “la situación de los trabajadores es crítica, se perdió un 70% del poder adquisitivo y pedimos al menos un 40% para empezar a discutir la situación actual”. La dirigente confirmó además que este jueves al mediodía se realizará una asamblea general frente a la sede del PAMI Rosario, San Lorenzo 926.

Por otra parte, los gremios remarcaron que el reclamo no solo apunta a la recomposición salarial, sino también a la mejora de las condiciones laborales y al fortalecimiento del sistema de prestaciones que atiende a jubilados y jubiladas. “Necesitamos un PAMI que funcione, con personal suficiente y salarios dignos”, expresaron en un comunicado conjunto.